В Киеве за минувшие сутки от коронавируса умерли 22 человека

За минувшие сутки, 9 ноября, от COVID-19 в Киеве умерли 22 человек. Кроме того, выявлено 747 новых носителей коронавируса среди жителей столицы. Из них 41 медик.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Киевской горгосадминистрации (КГГА).

“Всего коронавирус унес жизни 894 киевлян. На сегодня в столице уже 45667 подтвержденных случаев заболевания COVID-19”, – сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Отмечается, что среди заболевших 417 женщин в возрасте от 19 до 83 лет и 292 мужчины в возрасте от 21 до 89 лет; 22 девочки от одного года до 17 лет и 16 мальчиков от восьми месяцев до 16 лет.

Больше всего случаев заболеваний в Деснянском районе – 145, в Днепровском районе – 103 и в Подольском районе – 82 случая.

В больницы столицы госпитализировали 74 пациентов. Выздоровели за минувшие сутки 337 человек.

Всего коронавирус преодолели 17004 жителя Киева .

Напомним, 9 ноября в Украине обновились карантинные зоны. Столица осталась в “оранжевой” зоне.

Фото: открытые источники