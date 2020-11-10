В Киеве за минувшие сутки от коронавируса умерли 22 человека
За минувшие сутки, 9 ноября, от COVID-19 в Киеве умерли 22 человек. Кроме того, выявлено 747 новых носителей коронавируса среди жителей столицы. Из них 41 медик.
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“Всего коронавирус унес жизни 894 киевлян. На сегодня в столице уже 45667 подтвержденных случаев заболевания COVID-19”, – сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Отмечается, что среди заболевших 417 женщин в возрасте от 19 до 83 лет и 292 мужчины в возрасте от 21 до 89 лет; 22 девочки от одного года до 17 лет и 16 мальчиков от восьми месяцев до 16 лет.
Больше всего случаев заболеваний в Деснянском районе – 145, в Днепровском районе – 103 и в Подольском районе – 82 случая.
В больницы столицы госпитализировали 74 пациентов. Выздоровели за минувшие сутки 337 человек.
Всего коронавирус преодолели 17004 жителя Киева.
Напомним, 9 ноября в Украине обновились карантинные зоны. Столица осталась в “оранжевой” зоне.Фото: открытые источники