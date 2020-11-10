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2020-11-10
Число заражений COVID-19 в мире превысило 50 млн
В течение суток умерло 8 311 пациентов.
Фото: rivnenews.com.ua
В течение последних суток в мире коронавирусную инфекцию подтвердили у 677 806 человек. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в мире достигло 50 266 033.
Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения.
Странами с наибольшим количеством заражений являются США (9,7 млн), Индия (8,5 млн), Бразилия (5,6 млн), РоSSия и Франция (по 1,7 млн).
По данным сайта Worldometer, Украина находится на 20-м месте в мире и на 9-м в Европе.
В течение суток в мире умерло 8 311 пациентов, а всего с начала пандемии - более 1,25 млн.
Напомним, за прошедшие сутки в Украине зафиксировано 10 179 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.