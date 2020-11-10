Число заражений COVID-19 в мире превысило 50 млн

В течение суток умерло 8 311 пациентов.

?Число заражений COVID-19 в мире превысило 50 млн
Фото: rivnenews.com.ua

В течение последних суток в мире коронавирусную инфекцию подтвердили у 677 806 человек. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в мире достигло 50 266 033.

Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения.

Странами с наибольшим количеством заражений являются США (9,7 млн), Индия (8,5 млн), Бразилия (5,6 млн), РоSSия и Франция (по 1,7 млн).

По данным сайта Worldometer, Украина находится на 20-м месте в мире и на 9-м в Европе.

В течение суток в мире умерло 8 311 пациентов, а всего с начала пандемии - более 1,25 млн.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине зафиксировано 10 179 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

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