Британский словарь Collins назвал самым популярным словом года "локдаун"

Отмечается, что именно это слово выбрали, потому что "такой опыт объединил миллиарды людей во всем мире".

Британский онлайн-словарь Collins назвал "локдаун" (lockdown) самым популярным словом 2020 года.

Об этом сообщается на сайте Collins.

Локдаун - это режим изоляции, вводившийся в разных странах из-за пандемии коронавируса.

Отмечается, что именно это слово выбрали, потому что "такой опыт объединил миллиарды людей во всем мире".

"Когда происходит локдаун, люди должны оставаться дома, если им не нужно выходить по определенным причинам - как то ходить на работу, покупать еду или заниматься физическими упражнениями", - объясняет словарь.

В списке претендентов были и другие слова и выражения, связанные с пандемией: "коронавирус", "дистанцирование" и "самоизоляция".

BREAKING NEWS The Collins Word of the Year is… lockdown. Find out more about #CollinsWOTY 2020 and see the full shortlist here: https://t.co/4ZAEE47p9H #wordoftheyear #CollinsDictionary #lockdown pic.twitter.com/3OLL7RfSwS — Collins Dictionary (@CollinsDict) November 10, 2020

Напомним, в 2019 году, по версии Оксфордского словаря, словом года стало высказывание climate emergency, которое переводится как "чрезвычайная климатическая ситуация". Авторы Кембриджского словаря назвали словом года upcycling (апсайклинг) - это вторичное использование различных материалов для изготовления новых вещей.

Словарь современного украинского языка и сленга "Мислово" выбрал словом 2019 года существительное "диджитализация".