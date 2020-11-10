В Житомирской области совершил самоубийство лейтенант ВСУ

28-летний военный из Мирославского района Херсонской области проходил службу по призыву.

В городе Чуднове на Житомирщине полиция расследует смерть 28-летнего военного из Херсонской области, который, по предварительной информации, совершил самоубийство.

Об этом сообщает Укринформ.

"9 ноября в полицию поступило сообщение о самоубийстве 28-летнего лейтенанта ВСУ одной из воинских частей. По указанному факту возбуждено уголовное производство. Продолжается установление всех обстоятельств", - рассказали агентству в отделе коммуникации полиции Житомирской области.

По информации полиции, военнослужащий находился в составе суточного наряда дежурной части. Вечером он вышел в специально отведенную для отдыха комнату, где через некоторое время нашли его тело. Предварительно причиной смерти стали повреждения, полученные в результате выстрела из пистолета в грудную клетку.

О погибшем известно, что он из Мирославского района Херсонской области и проходил службу в Вооруженных силах Украины по призыву.

Сейчас идет выяснение всех причин и обстоятельств происшествия и назначена судебно-медицинская экспертиза.

Как сообщали, на Закарпатье нашли мертвым пограничника с огнестрельным ранением.