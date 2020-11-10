Умер соавтор "Скуби-Ду" Кен Спирс

Три месяца назад умер коллега Спирса Джо Руби.

Умер соавтор "Скуби-Ду" Кен Спирс
Кен Спірс
Фото: thescrbblr.in

Соавтор "Скуби-Ду" Кен Спирс умер на 83-м году жизни. Причиной смерти стали осложнения, связанные с деменцией с тельцами Леви, сообщает Variety со ссылкой на сына продюсера Кевина.

"Кен навсегда запомнится своим остроумием, умением рассказывать истории, верностью семье и твердой трудовой этикой. Кен не только останется в памяти своей семьи, он коснулся жизней многих как соавтор "Скуби-Ду". Он был образцом для подражания в течение всей своей жизни и продолжит жить в наших сердцах", - заявил Кевин Спирс.

Три месяца назад умер коллега Спирса - художник Джо Руби. Вместе они основали студию Ruby-Spears Productions, самым известным проектом которой стал мультсериал о собаке Скуби-Ду и его друзьях, которые разгадывают сверхъестественные тайны. Студия выпустила также такие мультфильмы, как "Элвин и бурундуки", "Тандарр-варвар" и другие.

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