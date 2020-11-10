Тина Кароль впервые появилась на обложке обложке книги Vogue

Тина Кароль украсила обложку нового номера книги Ukrainian Women in Vogue. Это не спроста, так как Кароль действительно является на сегодняшний день одной из самых известных украинок. На презентации издания звезда появилась в роскошном платье David Koma за 1645 долларов (46 450 тысяч гривен), которое оценили все присутствующие.

Тина Кароль показала изменившуюся фигуру в платье почти за 50 тысяч

"На самом деле, красота спасет мир… В каждом своем шаге, каждая женщина каждое утро должна быть сильной, смелой, потому что, кто, если не она… Мы рождены в этом мире, чтобы украшать этот мир", — сказала Кароль.

Тина Кароль показала изменившуюся фигуру в платье почти за 50 тысяч

На презентации книги VOGUE Тина Кароль покорила присутствующих своим стильным образом. Приталенное платье в клеточку удачно подчеркнуло фигуру певицы, а на уровне живота, платье украшает прозрачная вставка, напоминающая корсет, которая подчеркивает роскошный бюст Тины.

Фото артистки появились в Сети и украинцы начали активно комментировать новый ее образ и поздравлять с участием в проекте от VOGUE.

"Тина, Вы это Любовь, Мудрость, Нежность, Вдохновение, Страсть, Сила, слезы и Радость", "БЕСКОНЕЧНАЯ ГОРДОСТЬ", "Наша гордость и красота", "Тина вы достойны быть на обложки многих журналов как никто другой", "Достойна любой награды", - написали фолловеры в Instagram.

Тина Кароль показала изменившуюся фигуру в платье почти за 50 тысяч

Помимо Тины Кароль, в книге представлены фотографии 60 известных украинских женщин, среди которых – первая леди Украины Елена Зеленская, американская актриса украинского происхождения Милла Йовович, ведущая Маша Ефросинина, писательница София Андрухович, первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова, гимнастка Анна Ризатдинова, певица Джамала и другие. Известно, что продажи книги начнутся 11 ноября.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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