За неделю количество больных гриппом и ОРВИ в Киеве выросло на 14%

В столице за 45-ю неделю 2020 года зарегистрировано 11 286 больных гриппом и ОРВИ. Интенсивность эпидемического процесса находится на низком уровне и ниже базовой линии на 49,2%. Показатель заболеваемости составляет 380,3.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Киевской горгосадминистрации (КГГА).

“Всего в столице наблюдается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ на 14,1% по сравнению с предыдущей неделей, который произошел за счет как детского, так и взрослого населения”, – сказано в сообщении.

Уточняется,что за неделю заболели 4 379 детей(рост на 13,3%) и 6907 взрослых (рост на 14,7%).

В структуре заболеваемости дети составляют 38,8%, в то время как неделей ранее – 39,1%. Среди школьников заболеваемость выросла на 22,5% – зарегистрировано 2125 случаев.

В медицинские учреждения за 45-ю неделю госпитализировано 39 человек, из них 34 – дети.

Напомним, неделей ранее в столице было зарегистрировано 9 888 больных гриппом и ОРВИ. Интенсивность эпидемического процесса находился на низком уровне и ниже базовой линии на 55,5%. Показатель заболеваемости составлял 333,2.