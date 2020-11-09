Количество госпитализированных с COVID-19 в октябре выросло почти на 80%, - НСЗУ

Более половины из 51 тыс. госпитализированных были подключены к источнику кислорода.

Количество госпитализированных с COVID-19 в октябре выросло почти на 80%, - НСЗУ
Фото: facebook/Львівська Обласна Клінічна Лікарня

Количество пациентов, госпитализированных с COVID-19 в октябре, по сравнению с сентябрем выросло почти на 80%. В октябре госпитализировали 51 082 пациентов.

Об этом 9 ноября сообщили в Национальной службе здоровья.

"Из общего количества пролеченных пациентов в октябре 55% были подключены к источнику кислорода, 9,5 тыс лечились в отделении интенсивной терапии, а более 4 тыс. пациентов были подключены к аппарату ИВЛ", - говорилось на брифинге.

Доля госпитализированных пациентов, нуждающихся в помощи в условиях интенсивной терапии, остается стабильной и составляет около 17%, уверяют в НСЗУ.

Ранее глава Минздрава Максим Степанов напомнил, что "больница - не санаторий", и не всем больным COVID-19 необходима госпитализация. По его словам, около 80% пациентов имеют легкое течение болезни и не нуждаются в стационарном лечении.

По данным Минздрава на утро 9 ноября, в восьми областях койки для пациентов с COVID-19 заполнены более чем на 70%.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что до конца ноября в Украине может быть достигнута отметка в 15 тыс. заболеваний коронавирусом в сутки, а к концу года эта цифра может вырасти до 20 тыс. случаев.

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