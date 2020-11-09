Неизвестные вывезли грунт для растений из парка в Соломенском районе столицы (видео)

Неизвестные вывезли грунт для растений из парка в Соломенском районе столицы (видео)

Вчера, 8 ноября, неизвестные загрузили в автомобиль и вывезли мешки с грунтом для растений, который лежал в парке “Орлятко” в Соломенском районе Киева. При этом они еще и заехали автомобилем на зеленую зону.

Об этом KV стало известно из сообщения на странице КП по СЗН Соломенского района Киева.

“В парке “Орленок” эти “герои” не только заехали на зеленую зону, но и спокойно нагружали в свой автомобиль мешки с растительным грунтом, который завезен в парк для устройства газона”, – сказано в сообщении. 

Коммунальщики подчеркнули, что мужчинам, которые вывозили грунт, было сделано замечание, но они на него не отреагировали. 

В КП по СЗН Соломенского района Киева сообщили что намерены подать в полицию заявление о правонарушениях с фото и видеоматериалами.

Напомним, очередных вандалов, подозреваемых в краже зеленых насаждений, задержали в столичном парке. И снова от рук любителей бесплатных растений пострадал парк “Победа” в Днепровском районе Киева

Фото: скриншот с видео


Александр Кравченко, КиевВласть

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