Неизвестные вывезли грунт для растений из парка в Соломенском районе столицы (видео)

Вчера, 8 ноября, неизвестные загрузили в автомобиль и вывезли мешки с грунтом для растений, который лежал в парке “Орлятко” в Соломенском районе Киева. При этом они еще и заехали автомобилем на зеленую зону.

Об этом KV стало известно из сообщения на странице КП по СЗН Соломенского района Киева .

“В парке “Орленок” эти “герои” не только заехали на зеленую зону, но и спокойно нагружали в свой автомобиль мешки с растительным грунтом, который завезен в парк для устройства газона”, – сказано в сообщении.

Коммунальщики подчеркнули, что мужчинам, которые вывозили грунт, было сделано замечание, но они на него не отреагировали.

В КП по СЗН Соломенского района Киева сообщили что намерены подать в полицию заявление о правонарушениях с фото и видеоматериалами.

Напомним, очередных вандалов, подозреваемых в краже зеленых насаждений, задержали в столичном парке. И снова от рук любителей бесплатных растений пострадал парк “Победа” в Днепровском районе Киева .

Фото: скриншот с видео