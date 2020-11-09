В Хмельницкой области умер фермер, которого пытали неизвестные преступники ради денег

На мужчину и его семью напали 29 октября в селе Украинка.

В Хмельницкой области умер фермер, которого пытали неизвестные преступники ради денег
Фото: facebook.com/apu.hmelnychyna

Руководитель Ассоциации фермеров и землевладельцев Белогорского района Хмельницкой области Владимир Матвиец, которого пытали неизвестные ради денег, умер в больнице.

Об этом сообщает agronews.ua.

8 ноября 64-летний мужчина скончался в Хмельницкой областной больнице.

"Находясь в тяжелом состоянии, после травм, вызванных пытками, ушел в вечность аграрий, депутат Белогорского поселкового совета, член Всеукраинской Аграрной Рады, основатель ФГ «Свободный крестьянин» Матвиец Владимир Петрович", - говорится в сообщении.

Напали на него в селе Украинка 29 октября. Поздно вечером группа лиц в камуфляжной одежде и балаклавах проникла в дом фермера. Злоумышленники связали 64-летнего хозяина, его 62-летнюю жену и 41-летнего сына. Применяя к ним пытки, злоумышленники завладели крупной суммой средств, после чего скрылись.

По факту нападения следователи следственного управления ГУНП в Хмельницкой области открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса. Сейчас правоохранители работают над поиском злоумышленников.

Напомним, в феврале прошлого года полиция Днепра задержала группу похитителей, которые пытали предпринимателя ради денег.

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