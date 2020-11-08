В Украине за сутки от ковид умерло 138 человек
За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 9 397 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19,и з них детей - 315, медработников – 326.
За минувшие сутки в Украине зафиксировано 9 397 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них детей - 315, медработников – 326.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства охраны здоровья Украины.
Также за последние сутки госпитализированы - 1157 человек, летальных случаев - 138 и выздоровели - 2637 человек.
За сутки сделано 49 720 тестирований, в т.ч. методом ПЦР - 41466, методом ИФА - 8254.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1074 случая), г. Киеве (943 случая), Запорожской (688 случаев), Киевской (546 случаев) и Житомирской (543 случая) областях.
Количество заболеваний в регионах:
г. Киев - 44172 случая;
Винницкая область - 12 420 случаев;
Волынская область - 16 105 случаев;
Днепропетровская область - 17 748 случаев;
Донецкая область - 13 907 случаев;
Житомирская область - 18 334 случая;
Закарпатская область - 16 932 случая;
Запорожская область - 13 422 случая;
Ивано-Франковская область - 24 066 случаев;
Киевская область - 19 820 случаев;
Кировоградская область - 3092 случая;
Луганская область - 4450 случаев;
Львовская область - 33 283 случая;
Николаевская область - 10 240 случаев;
Одесская область - 28 265 случаев;
Полтавская область - 11 944 случая;
Ровенская область - 21 770 случаев;
Сумская область - 14 486 случаев;
Тернопольская область - 22 040 случаев;
Харьковская область - 43 213 случаев;
Херсонская область - 5441 случай;
Хмельницкая область - 19493 случаи;
Черкасская область - 10 618 случаев;
Черновицкая область - 25 016 случаев;
Черниговская область - 10 054 случая.
Добавим, за все время пандемии в Украине заболело - 460 331 человек, выписаны - 206 866 человек, летальных случаев - 8450 и проведено 3613899 ПЦР-тестирований.
Напомним, за прошедшие сутки, 6 ноября в Украин зафиксировано 10 746 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19,из них детей – 316, медработников – 519.
Госпитализировано – 1 470 человек, летальных случаев – 187, а выздоровело – 8 685 украинцев.