В Украине за сутки от ковид умерло 138 человек

За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 9 397 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19,и з них детей - 315, медработников – 326.

Фото: пресс-служба МОЗ

За минувшие сутки в Украине зафиксировано 9 397 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них детей - 315, медработников – 326.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства охраны здоровья Украины.

Также за последние сутки госпитализированы - 1157 человек, летальных случаев - 138 и выздоровели - 2637 человек.

За сутки сделано 49 720 тестирований, в т.ч. методом ПЦР - 41466, методом ИФА - 8254.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1074 случая), г. Киеве (943 случая), Запорожской (688 случаев), Киевской (546 случаев) и Житомирской (543 случая) областях.

Количество заболеваний в регионах:

г. Киев - 44172 случая;

Винницкая область - 12 420 случаев;

Волынская область - 16 105 случаев;

Днепропетровская область - 17 748 случаев;

Донецкая область - 13 907 случаев;

Житомирская область - 18 334 случая;

Закарпатская область - 16 932 случая;

Запорожская область - 13 422 случая;

Ивано-Франковская область - 24 066 случаев;

Киевская область - 19 820 случаев;

Кировоградская область - 3092 случая;

Луганская область - 4450 случаев;

Львовская область - 33 283 случая;

Николаевская область - 10 240 случаев;

Одесская область - 28 265 случаев;

Полтавская область - 11 944 случая;

Ровенская область - 21 770 случаев;

Сумская область - 14 486 случаев;

Тернопольская область - 22 040 случаев;

Харьковская область - 43 213 случаев;

Херсонская область - 5441 случай;

Хмельницкая область - 19493 случаи;

Черкасская область - 10 618 случаев;

Черновицкая область - 25 016 случаев;

Черниговская область - 10 054 случая.

Добавим, за все время пандемии в Украине заболело - 460 331 человек, выписаны - 206 866 человек, летальных случаев - 8450 и проведено 3613899 ПЦР-тестирований.

Напомним, за прошедшие сутки, 6 ноября в Украин зафиксировано 10 746 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19,из них детей – 316, медработников – 519.

Госпитализировано – 1 470 человек, летальных случаев – 187, а выздоровело – 8 685 украинцев.