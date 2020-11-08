В Украине койки для пациентов с коронавирусом заполнены на 60%

В четырех областях койки для COVID-19 заполнены более чем на 70%.

По состоянию на 8 ноября в Украине больничные койки для пациентов с подозрением или диагнозом COVID-19 заполнены на 60,5%, а в четырех областях - на более, чем 70%.

Об этом сообщил Телеграм-канал “Короновирус в регионах”.

Наиболее загружены больницы в областях: Полтавская область (91,5%), Ровенская область (78,9%), Одесская область (70,6%) и Сумская область (70,5%).

В Киеве заняты 55,7% коек.

В Херсонской, Тернопольской, Николаевской и Кировоградской областях заполненность больничных коек составляет менее 50%. В Херсонской области занято лишь 25,3% коек.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине зафиксировано 9397 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них детей - 315, медработников - 326.

С 9 ноября вся Украина будет в оранжевой или красной эпидемиологической зоне. До 31 декабря в Украине действует адаптивный карантин.

По данным Министерства здравоохранения, в настоящее время к смягчению карантина не готова ни одна область.

6 ноября Верховная Рада Украины усилила ответственность за отсутствие масок в течение карантина в общественных помещениях и транспорте. Штраф составит от 170 до 255 грн.

Контроль за соблюдением противоэпидемических правил будут обеспечивать органы Национальной полиции, Госпродпотребслужбы и местного самоуправления.