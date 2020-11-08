За минувшие сутки ковид выявили у 943 киевлян
Больше всего случаев ковид выявили в Шевченковском районе – 158, в Деснянском – 128 и в Днепровском районе – 111 случаев.
За минувшие сутки в Киеве выявили 943 больных коронавирусом, 15 человек умерли.
Об этом сообщили в Киевском городском совете.
Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Шевченковском районе - 158, в Деснянском - 128 и в Днепровском районе - 111 случаев.
В больницы столицы госпитализировали 97 пациентов.
Выздоровели за минувшие сутки 117 человек.
В общем подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 44 172. Всего коронавирус унес жизни 867 киевлян, преодолели болезнь 16497 жителей Киева.
Напомним, за прошедшие сутки в Украине зафиксировано 9 397 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них детей - 315, медработников – 326.
Также за последние сутки госпитализированы - 1157 человек, летальных случаев - 138 и выздоровели - 2637 человек.