За минувшие сутки ковид выявили у 943 киевлян

Больше всего случаев ковид выявили в Шевченковском районе – 158, в Деснянском – 128 и в Днепровском районе – 111 случаев.

Фото: Телеграм-канал Виталия Кличко

За минувшие сутки в Киеве выявили 943 больных коронавирусом, 15 человек умерли.

Об этом сообщили в Киевском городском совете.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Шевченковском районе - 158, в Деснянском - 128 и в Днепровском районе - 111 случаев.

В больницы столицы госпитализировали 97 пациентов.

Выздоровели за минувшие сутки 117 человек.

В общем подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 44 172. Всего коронавирус унес жизни 867 киевлян, преодолели болезнь 16497 жителей Киева .

Напомним, за прошедшие сутки в Украине зафиксировано 9 397 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них детей - 315, медработников – 326.

Также за последние сутки госпитализированы - 1157 человек, летальных случаев - 138 и выздоровели - 2637 человек.