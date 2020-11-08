На священника в Лионе напали по личным мотивам, - СМИ

Подозреваемый в нападении заявил прокурорам, что у священника был роман с его женой.

На священника в Лионе напали по личным мотивам, - СМИ
Фото: Google Street View

На 52-летнего греческого православного священника Николаоса Какавелакиса во французском городе Лионе напали из-за личного конфликта, а не по терористическим мотивам.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на французские СМИ.

Задержанный 40-летний мужчина, которого подозревают в нападении, заявил прокурорам, что у священника был роман с его женой.

Стрельбу в Лионе правоохранители сначала расследовали как покушение на убийство, и была версия террористического нападения.

Подозреваемого, который, как утверждается, является гражданином Грузии, задержали в его доме в Лионе вчера.

Прокурор Лиона Николя Жаке сообщил, что подозреваемый "оказался мужем женщины, у которой был роман с жертвой».

Подозреваемый заявил прокуратуре, что не собирался убивать священника, у которого были романтические отношения с его женой, 35-летней россиянкой.

Он также рассказал, что после нападения избавился от оружия, выбросив его в реку. Подозреваемый уже был известен полиции за вождение автомобиля без водительского удостоверения и незаконное владение оружием. В его доме нашли еще оружие, не связанное с нападением.

Напомним, в священника стреляли возле его церкви 30 октября. Мужчина поговорил с полицией после выхода из комы в среду.

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