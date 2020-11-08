В Киеве за минувшие сутки от коронавируса умерли 15 человек

В Киеве за минувшие сутки от коронавируса умерли 15 человек

За прошедшие сутки в Киеве зафиксировано 943 новых случая заболевания COVID-19. От осложнений, вызванных коронавирусной болезнью, в столице за сутки скончались 15 человек. Всего с начала пандемии коронавирус унес жизни 867 киевлян.

Об этом KV стало известно из сообщения мэра Киева Виталия Кличко на странице в соцсети Facebook.

Как сообщил Виталий Кличко, на сегодня в столице уже 44 172 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Мэр столицы рассказал, что за последние сутки в Киеве заболели:

526 женщин в возрасте от 18 до 95 лет371 человек в возрасте от 18 до 95 лет24 девочки от 2 до 17 лет и 22 мальчика от 2 месяцев до 17 лет.

Заболели в том числе и 27 медиков.

Также Виталий Кличко сообщил, что в больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 97 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

В то же время выздоровели в столице еще 117 человек. Всего коронавирус преодолели 16 497 жителей Киева.

Мэр Киева отметил, что больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Шевченковском районе – 158, в Деснянском – 128, в Днепровском – 111 случаев.

Фото: pravda.com


Игорь Бровко, КиевВласть

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