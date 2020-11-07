ЧП в Кривом Роге: кровавая резня – двое убитых и восемь раненых

Сегодня, около 16 часов, в Кривом Роге случилось ЧП: 37-летний мужчина устроил кровавую резню на улице. Трагедлия случилась в Металлургическом районе на проспекте Гагарина. Он бросался с ножом на прохожих - на всех подряд, не выбирая никого.

ЧП в Кривом Роге: мужчина устроил кровавую резню – говорит, что убивать ему велел бог

Неадекват успел убить двух людей. Еще восемь прохожих, имевших несчастье встретить его на улице, получили раны различной степени тяжести. Все они госпитализированы в больницу. Среди потерпевших есть и мужчины, и женщины, и даже 8-летний мальчик. О состоянии раненых медики пока ничего не сообщают.

ЧП в Кривом Роге: мужчина устроил кровавую резню – говорит, что убивать ему велел бог

На месте погибли от ран, причиненных маньяком, двое мужчин, 60 и 30 лет, – отец и сын. Убитая горем женщина, оставшаяся в живых, приходится женой одному погибшему и матерью другому. Она рассказала, что они с мужем приехали в гости к своему сыну из Желтых Вод, и тут случилось такое несчастье.

О поимке убийцы рассказал в своем Facebook начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий. Резчика задержали минут через двадцать после того, как все произошло.

ЧП в Кривом Роге: мужчина устроил кровавую резню – говорит, что убивать ему велел бог

В Сети также появилось видео первого допроса убийцы, которого держат несколько полицейских. Правда, это больше похоже на монолог душевнобольного, который изредка прерывают вопросы правоохранителей.

- Я сын божий, Адам. Усенко Тарас Сергеевич. Я убил потому что мне бог сказал отец… Бог сказал убить 15 человек. У меня в портфеле тетрадь смерти. Посмотрите тетрадь в портфеле. Что, тяжело портфель открыть? Судьба есть. Вы его не откроете.

– Сколько людей убил?

- Не знаю. Не считал. Много.

– Где был?

– В Египте. Осирис меня зовут. Я пришел в полицию и сказал, чтоб меня задержали. Я принес нож в полицию. В 16:30 я зашел в отделение, сказал, чтоб меня остановили, у меня нож. Я сказал, что убиваю во имя бога. Потому что бог мне сказал. Это судьба. И сейчас люди устроят самосуд как с Иисусом Христом.

Полиция проводит расследование этого ЧП. Вполне возможно, что нападавший успел причинить ранения большему количеству людей, ибо поначалу говорили о пяти раненых, а теперь уже о восьми.

Напомним, сегодня в Украину привезли из Антрактиды тело полярника Василия Омеляновича, покончившего с собой на станции "Академик Вернадский". Говорят, что повар экспедиции наложил на себя руки из-за несчастной любви. Однако недавно стало известно, что до него на этой станции покончило с собой пять человек.


Марченко Любов, Тудей

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