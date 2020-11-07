За сутки в столице выявили более 800 носителей коронавируса

За сутки в столице выявили более 800 носителей коронавируса

В столице за сутки коронавирус выявили у 854 человек. За прошедшие сутки умерло 11 больных COVID-19. 

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Киевской горгосадминистрации (КГГА).

“Динамика заболеваемости в столице, к сожалению, не уменьшается. За прошедшие сутки в Киеве еще 854 больных коронавирусом. Умерли 11 человек. Всего коронавирус унес жизни 852 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 43 229”, – написал мєр Киева Виталий Кличко.

Он уточнил, что за сутки заболели 494 женщины в возрасте от 18 до 84 лет и 323 мужчины в возрасте от 18 до 84 лет. А также 17 девочек от 19 дней до 17 лет и 20 мальчиков от двух дней до 17 лет. Среди выявленных носителей коронавируса – 34 медика.

В больницы столицы госпитализировали 86 пациентов, остальные находятся на самоизоляции под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 1 162 человека. Всего коронавирус преодолели 16 380 жителей Киева.

“Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Деснянском районе – 142, в Дарницком – 122, в Днепровском районе – 96 случаев” – отметил Виталий Кличко.

Напомним, за прошедшие сутки, 6 ноября, в Украине зафиксировано 10 746 новых носителей коронавируса. Из них 316 детей и 519 медработников. За сутки в Украине умерло 187 человек, больных коронавирусом. 

Фото: Укринформ


Александр Кравченко, КиевВласть

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