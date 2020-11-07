Мужчина пожарил курицу и получил запрет на посещение Йеллоустоуна

Йеллоустонский национальный парк — объект Всемирного Наследия ЮНЕСКО и крайне опасное место с горячими геотермальными источниками и гейзерами. Однако это не остановило мужчину, желавшего пожарить курочку на одном из источников

Случай произошел еще в августе, когда сотрудника парка уведомили о группе людей, замеченных рядом с бассейном гейзеров Шошон с кухонным оборудованием.

Работник парка нашел группу и обнаружил, что туристы не только отклонились от основного маршрута, но и нарушили главное правило парка: «запрет на помещение любых предметов в термальные объекты». В горячем источнике, рядом с емкостями для приготовления пищи, была обнаружена компрометирующая упаковка с двумя курочками внутри.

Мужчина, имя которого не разглашается, признал себя виновным в суде Маммот-Хот-Спрингс 10 сентября и заплатил штраф в размере 1200 долларов (90 тысяч рублей). Он также получил два года испытательного срока без надзора, в течение которых ему будет запрещено посещать Йеллоустонский национальный парк.

Как сообщает East Idaho News, два других члена группы, с которой путешествовал мужчина, также получили выговор от смотрителей парка. Статус их дел неясен.

Йеллоустонский парк полон знаков, предупреждающих туристов и убеждающих оставаться на променаде и не выходить за пределы пешеходных маршрутов. Несмотря на это, там часто случаются страшные инциденты. В 2016 году неназванный мужчина упал в горячий источник и погиб — его останки полностью растворились в течение 24 часов.



