За сутки в Украине зафиксировали 10 746 новых случаев ковида
Госпитализированы - 1 470 человек, летальных случаев - 187, выписаны - 8 685 украинцев.
За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 10 746 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них детей - 316, медработников - 519.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
Госпитализированы - 1 470 человек, летальных случаев - 187, выписаны - 8 685 украинцев.
За сутки произведено 82 327 тестирований, в том числе методом ПЦР - 51 258, методом ИФА - 31 069.
За все время пандемии в Украине заболело - 450 934 человека, выздоровели - 204 229 человек, летальных случаев - 8 312 и проведено 3 572 433 ПЦР-тестирования.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской области (1008), г. Киев (854), Житомирской (602), Хмельницкой (579) и Львовской (557) областях.
Статистика в регионах:
- г. Киев - 43229 (+854)
- области:
- Винницкая - 12216 (+293)
- Волынская - 15795 (+482)
- Днепропетровская - 17446 (+432)
- Донецкая - 13546 (+418)
- Житомирская - 17791 (+602)
- Закарпатская - 16670 (+402)
- Запорожская - 12734 (+538)
- Ивано-Франковская - 23561 (+529)
- Киевская - 19274 (+511)
- Кировоградская - 3018 (+127)
- Луганская - 4345 (+131)
- Львовская - 32982 (+557)
- Николаевская - 9949 (+344)
- Одесская - 27894 (+502)
- Полтавская - 11699 (+362)
- Ровенская - 21403 (+377)
- Сумская - 14103 (+468)
- Тернопольская - 21907 (+199)
- Харьковская - 42139 (+1008)
- Херсонская - 5249 (+222)
- Хмельницкая - 19017 (+579)
- Черкасская - 10461 (+169)
- Черновицкая - 24559 (+480)
- Черниговская - 9947 (+160)
Напомним, в течение 5 ноября в Украине зафиксирован 9 721 новый случай коронавирусной болезни COVID-19, из них детей - 304, медработников - 468.
Госпитализированы 1 517 человек. 201 пациент умер от осложнений заболевания. Выздоровели 10 762 человека.
С 9 ноября вся Украина будет в оранжевой или красной эпидемической зоне. До 31 декабря в Украине действует адаптивный карантин.
По данным Министерства здравоохранения, в настоящее время к смягчению карантина не готова ни одна область.
6 ноября Верховная Рада Украины ужесточила ответственность за отсутствие масок во время карантина в общественных помещениях и транспорте. Штраф составит от 170 до 255 грн.
Контроль за соблюдением противоэпидемических правил будут обеспечивать органы Национальной полиции, Госпродпотребслужбы и местного самоуправления.