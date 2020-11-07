За сутки в Украине зафиксировали 10 746 новых случаев ковида

За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 10 746 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них детей - 316, медработников - 519.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Госпитализированы - 1 470 человек, летальных случаев - 187, выписаны - 8 685 украинцев.

За сутки произведено 82 327 тестирований, в том числе методом ПЦР - 51 258, методом ИФА - 31 069.

Фото: Минздрав

За все время пандемии в Украине заболело - 450 934 человека, выздоровели - 204 229 человек, летальных случаев - 8 312 и проведено 3 572 433 ПЦР-тестирования.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской области (1008), г. Киев (854), Житомирской (602), Хмельницкой (579) и Львовской (557) областях.

Статистика в регионах:

г. Киев - 43229 (+854)

- 43229 (+854) области:

Винницкая - 12216 (+293)

Волынская - 15795 (+482)

Днепропетровская - 17446 (+432)

Донецкая - 13546 (+418)

Житомирская - 17791 (+602)

Закарпатская - 16670 (+402)

Запорожская - 12734 (+538)

Ивано-Франковская - 23561 (+529)

Киевская - 19274 (+511)

Кировоградская - 3018 (+127)

Луганская - 4345 (+131)

Львовская - 32982 (+557)

Николаевская - 9949 (+344)

Одесская - 27894 (+502)

Полтавская - 11699 (+362)

Ровенская - 21403 (+377)

Сумская - 14103 (+468)

Тернопольская - 21907 (+199)

Харьковская - 42139 (+1008)

Херсонская - 5249 (+222)

Хмельницкая - 19017 (+579)

Черкасская - 10461 (+169)

Черновицкая - 24559 (+480)

Черниговская - 9947 (+160)

Напомним, в течение 5 ноября в Украине зафиксирован 9 721 новый случай коронавирусной болезни COVID-19, из них детей - 304, медработников - 468.

Госпитализированы 1 517 человек. 201 пациент умер от осложнений заболевания. Выздоровели 10 762 человека.

С 9 ноября вся Украина будет в оранжевой или красной эпидемической зоне. До 31 декабря в Украине действует адаптивный карантин.

По данным Министерства здравоохранения, в настоящее время к смягчению карантина не готова ни одна область.

6 ноября Верховная Рада Украины ужесточила ответственность за отсутствие масок во время карантина в общественных помещениях и транспорте. Штраф составит от 170 до 255 грн.

Контроль за соблюдением противоэпидемических правил будут обеспечивать органы Национальной полиции, Госпродпотребслужбы и местного самоуправления.