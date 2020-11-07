За сутки в Украине зафиксировали 10 746 новых случаев ковида

Госпитализированы - 1 470 человек, летальных случаев - 187, выписаны - 8 685 украинцев.

За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 10 746 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них детей - 316, медработников - 519.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Госпитализированы - 1 470 человек, летальных случаев - 187, выписаны - 8 685 украинцев.

За сутки произведено 82 327 тестирований, в том числе методом ПЦР - 51 258, методом ИФА - 31 069.

Фото: Минздрав

За все время пандемии в Украине заболело - 450 934 человека, выздоровели - 204 229 человек, летальных случаев - 8 312 и проведено 3 572 433 ПЦР-тестирования.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской области (1008), г. Киев (854), Житомирской (602), Хмельницкой (579) и Львовской (557) областях.

Статистика в регионах:

  • г. Киев - 43229 (+854)
  • области:
  • Винницкая - 12216 (+293)
  • Волынская - 15795 (+482)
  • Днепропетровская - 17446 (+432)
  • Донецкая - 13546 (+418)
  • Житомирская - 17791 (+602)
  • Закарпатская - 16670 (+402)
  • Запорожская - 12734 (+538)
  • Ивано-Франковская - 23561 (+529)
  • Киевская - 19274 (+511)
  • Кировоградская - 3018 (+127)
  • Луганская - 4345 (+131)
  • Львовская - 32982 (+557)
  • Николаевская - 9949 (+344)
  • Одесская - 27894 (+502)
  • Полтавская - 11699 (+362)
  • Ровенская - 21403 (+377)
  • Сумская - 14103 (+468)
  • Тернопольская - 21907 (+199)
  • Харьковская - 42139 (+1008)
  • Херсонская - 5249 (+222)
  • Хмельницкая - 19017 (+579)
  • Черкасская - 10461 (+169)
  • Черновицкая - 24559 (+480)
  • Черниговская - 9947 (+160)

Напомним, в течение 5 ноября в Украине зафиксирован 9 721 новый случай коронавирусной болезни COVID-19, из них детей - 304, медработников - 468.

Госпитализированы 1 517 человек. 201 пациент умер от осложнений заболевания. Выздоровели 10 762 человека.

С 9 ноября вся Украина будет в оранжевой или красной эпидемической зоне. До 31 декабря в Украине действует адаптивный карантин.

По данным Министерства здравоохранения, в настоящее время к смягчению карантина не готова ни одна область.

6 ноября Верховная Рада Украины ужесточила ответственность за отсутствие масок во время карантина в общественных помещениях и транспорте. Штраф составит от 170 до 255 грн.

Контроль за соблюдением противоэпидемических правил будут обеспечивать органы Национальной полиции, Госпродпотребслужбы и местного самоуправления.

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