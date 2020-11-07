За минувшие сутки от коронавируса умерли 11 киевлян

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 142, в Дарницком -122.

За минувшие сутки в Киеве обнаружили еще 854 больных коронавирусом, умерли 11 человек.

Об этом сообщил Киевский городской совет.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Деснянском районе - 142, в Дарницком - 122. В Днепровском районе - 96 случаев.

В больницы столицы госпитализировали 86 пациентов.

Выздоровели за минувшие сутки 1 162 человека.

Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 43 229. Всего коронавирус унес жизни 852 киевлян, преодолели болезнь 16 380 жителей Киева .

Напомним, за прошедшие сутки, 6 ноября в Украине зафиксировано 10 746 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них детей - 316, медработников - 519.

Госпитализированы - 1470 человек, летальных случаев - 187, а выписаны - 8 685 украинцев.

6 ноября Верховная Рада Украины ужесточила ответственность за отсутствие масок во время карантина в общественных помещениях и транспорте. Штраф составит от 170 до 255 грн.

Контроль за соблюдением противоэпидемических правил будут обеспечивать органы Национальной полиции, Госпродпотребслужбы и местного самоуправления.