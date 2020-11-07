Сегодня в Одессе объявлен траур в связи со смертью Жванецкого

На зданиях родного города сатирика будут приспущены флаги с траурными лентами.

Сегодня в Одессе объявлен траур в связи со смертью писателя и сатирика Михаила Жванецкого.

Об этом сообщает сайт Одесского городского совета.

В память о Жванецком на зданиях его родного города будут приспущены флаги с траурными лентами.

"Одесский городской голова, Одесский городской совет и его исполнительный комитет выражают глубокие соболезнования родным и близким Михаила Михайловича. Память о легендарном одессите навсегда останется в сердцах поклонников его уникального таланта", - говорится в сообщении.

Напомним, Жванецкий умер на 87-м году жизни. Причины смерти писателя пока не известны.

Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи со смертью Жванецкого.

Отметим, в октябре Жванецкий прекратил концертную деятельность. Тогда его представители сообщали, что артист прекратил выступления, поскольку это ему уже было не под силу.

Жванецкий родился в Одессе 6 марта 1934 года в семье врачей.

В 1956 окончил Одесский институт инженеров морского флота (ныне - Одесский национальный морской университет) по специальности "Инженер-механик подъемно-транспортного оборудования портов". В студенческие годы участвовал в самодеятельности, где начал писать миниатюры и монологи, которые часто сам и исполнял.

В 1963 во время гастролей в Одессе Ленинградского театра миниатюр познакомился с Аркадием Райкиным, который взял его произведения в репертуар театра, а в 1964 году пригласил Михаила в свой театр на должность заведующего литературной частью.

Впоследствии Жванецкий ушел из театра Райкина и стал работать самостоятельно. В 1988 основал Московский театр миниатюр, руководителем которого был до конца.

За время работы в театре Жванецкий написал более трехсот миниатюр и монологов, позже самостоятельно выступал в Одесской филармонии и московском театре "Эрмитаж".

В 1999 Михаил Жванецкий получил звание народный артист Украины, а через 13 лет Жванецкого признали народным артистом РоSSийской Федерации.

Последние годы вместе с семьей проживал в Москве.