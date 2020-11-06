РоSSиянка организовала крупную нарколабораторию в Киевской области (фото)

РоSSиянка организовала крупную нарколабораторию в Киевской области (фото)

Правоохранители ликвидировали крупную нарколабораторию в Киевской области, организованную гражданкой РоSSии и ее сообщниками. Среди изъятого при ликвидации лаборатории правоохранителями – 35 кг метадона и 1 тонна прекурсоров. Оценочная стоимость всего изъятого составляет около 50 млн гривен. За незаконные действия злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Киевской городской прокуратуры. 

Киевской городской прокуратурой совместно с сотрудниками Департамента борьбы с наркопреступностью Нацполиции и следователями полиции Киева разоблачены и задержаны участники преступной группы, которые организовали деятельность мощной нарколаборатории по изготовлению метадона и сбывали его на территории Украины и стран ближнего зарубежья (ч. 2, 3 ст. 307, ч. 2 ст. 311, ч. 2 ст. 313 УК Украины).

Согласно материалам следствия, в начале лета 2020 года 50-летняя гражданка РоSSийской Федерации вместе с сообщниками – гражданами Украины и гражданкой РФ – организовали на территории Киевской области деятельность высокотехнологичной лаборатории по изготовлению психотропных веществ.

Сообщники непосредственно изготавливали метадон, а жительница РоSSийской Федерации осуществляла общее руководство и налаживала каналы сбыта изготовленного “товара” как на территории Украины, так и за ее пределами, а именно в РоSSии и Беларуси.

Мощность нарколаборатории позволяла изготавливать около 100 кг метадона ежемесячно, что эквивалентно 800 тыс. доз для розничной продажи.

4 ноября правоохранители провели обыски по месту жительства участников преступной группы и в помещении, где осуществлялся синтез наркотического средства метадон.

В ходе следственных действий правоохранители изъяли около 35 кг метадона, около 1 тонны прекурсоров, достаточных для изготовления более 250 кг наркотического средства “метадон”, более 250 кг химических соединений, около 500 единиц оборудования (колбы, пробирки, мерные стаканы, холодильники, реакторы), деньги в сумме 35 тыс. долларов и другие вещественные доказательства.

Оценочная стоимость изъятого составляет около 50 млн гривен.

Трех участников преступной группы задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, им сообщено о подозрении.

На изъятые вещественные доказательства и имущество участников преступной организации будет наложен арест.

В настоящее время досудебное расследование в уголовном производстве продолжается, решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

За незаконные действия злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Фото: столичная прокуратура

РоSSиянка организовала крупную нарколабораторию в Киевской области (фото)
РоSSиянка организовала крупную нарколабораторию в Киевской области (фото)
РоSSиянка организовала крупную нарколабораторию в Киевской области (фото)
РоSSиянка организовала крупную нарколабораторию в Киевской области (фото)
РоSSиянка организовала крупную нарколабораторию в Киевской области (фото)
РоSSиянка организовала крупную нарколабораторию в Киевской области (фото)
РоSSиянка организовала крупную нарколабораторию в Киевской области (фото)
РоSSиянка организовала крупную нарколабораторию в Киевской области (фото)
РоSSиянка организовала крупную нарколабораторию в Киевской области (фото)
РоSSиянка организовала крупную нарколабораторию в Киевской области (фото)
РоSSиянка организовала крупную нарколабораторию в Киевской области (фото)

Сергей Албул, КиевВласть

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