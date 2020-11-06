В Киеве на станции метро "Славутич" мужчина напал на полицейского за замечание об отсутствии маски

42-летний киевлянин брызнул из баллончика в лицо полицейского, а затем пытался с ножом напасть на пассажиров.

На станции Киевского метрополитена "Славутич" задержали мужчину, напавшего на полицейского за замечание об отсутствии маски.

Об этом информирует пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Сообщается, что человек зашел на платформу станции метро без защитной маски на лице, в связи с чем работник полиции сделал ему замечание.

"Не желая соблюдать карантинных мер, пассажир достал газовый баллончик и брызнул им в лицо работнику милиции. После чего раскладным ножом пытался нанести телесные повреждения полицейскому и пассажирам, находившимся на платформе. Чтобы прекратить незаконные действия правонарушителя, один из пассажиров произвел предупредительный выстрел из зарегистрированного травматического пистолета в сторону путей. После этого правонарушителя удалось задержать", - говорится в сообщении.

В результате происшествия милиционер получил телесные повреждения в виде химического ожога роговицы I-II степени обоих глаз.

"Киевской местной прокуратурой №7 осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту совершения 42-летним киевлянином неправомерных действий и насилия в отношении работника полиции", - говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос сообщения правонарушителю о подозрении и избрания меры пресечения.

Как сообщалось, подобный инцидент произошел в январе на станции метро "Контрактовая площадь".