В октябре Чернобыльскую зону отчуждения посетило более 7 тысяч туристов

В октябре Чернобыльскую зону отчуждения посетили 7202 туриста. Всего с начала года число посетителей составило 31720 человек, что меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

Об этом KV стало известно из сообщения ГП “Центр организационно-технического и информационного обеспечения управления зоной отчуждения” (ЦОТИО).

Отмечается, что на уменьшение потока туристов повлияло введение карантина и ограничение с 18 марта по июнь въезда в зону отчуждения.

“С наступлением июня посещения было восстановлено, но с определенными ограничениями количества групп. Постепенно ограничение было отменено”, – сказано в сообщении.

ЦОТИО сообщает, что иностранцев в этом году было не много – 255 посетителей из 38 стран мира.

В июне число посетителей составило 1136 человек, в июле – 1762 человека.

“В конце августа Украина закрыла границы для въезда иностранцев для того, чтобы защититься от вспышки эпидемии коронавируса, поэтому в сентябре в зону отчуждения ехали в основном украинцы – 3734 человека”, – сказано в сообщении.

В октябре запрет на въезд был отменен и число посетителей возросло до 7 тысяч.

Напомним, по официальным данным ГП “ЦОТИО”, с января по июнь 2020 года зону отчуждения посетило 15770 человек. Это намного меньше, чем в аналогичные периоды прошлых лет, и связано с введением карантина.

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