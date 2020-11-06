В Киеве за минувшие сутки коронавирус обнаружили более чем у тысячи горожан
В Киеве за минувшие сутки зафиксировано рекордное количество новых носителей коронавируса. У 1002 человек обнаружен коронавирус. 14 больных умерли.
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“Ситуация у нас – сложная. И динамика – крайне негативная. За прошедшие сутки в Киеве – более тысячи новых случаев заболевания. Коронавирус обнаружили у 1002 человек! Умерли 14 больных. Всего от коронавируса в столице 841 летальный случай. А подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 42 375”, – сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
По его словам, среди заболевших: 556 женщин в возрасте от 18 до 84 лет и 34 девочки от восьми месяцев до 17 лет. А также 377 мужчин в возрасте от 18 до 92 лет и 35 мальчиков от 25 дней до 17 лет. Заболели в том числе и 39 медиков.
В больницы столицы прошедшие сутки госпитализировали 55 пациентов. Другие – на самоизоляции под контролем врачей.
Сообщается, что выздоровели в столице за сутки 1449 человек. Всего коронавирус преодолели 15 218 жителей Киева.
“Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Подольском районе – 164, Оболонском – 154, Деснянском районе – 114 случаев”, – отметил Виталий Кличко.
Ранее
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