В Киеве закрыты на карантин 3 школы и 13 детсадов

В столице закрыты на карантин 3 школы и 13 детских садов. Болеют коронавирус 654 школьника и 602 педагога. Телеканал “Киев” транслирует серию программ для школьников на дистанционном обучении.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Киевской горгосадминистрации (КГГА).

“Что касается учебного процесса. На сегодня в городе закрыты на карантин три школы – из-за случаев заболевания среди учителей. А на дистанционном обучении в общем 232 класса в 82 школах города. Всего в Киеве болеют коронавирус 654 школьники и 602 педагоги”, – сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время сегодняшнего онлайн брифинга.

По его словам, в детских садах ситуация хуже. На карантин закрыты 13 садиков. А также 143 группы в 125 детских садах.

“С этой недели мы возобновили онлайн уроки для школьников, находящихся на дистанционном обучении. Серию программ “Открытый урок” для учащихся 7-9 классов транслирует телеканал “Киев”. Также видеоуроки доступны на странице телеканала в Facebook и на Youtube. Поэтому пересмотреть эти уроки можно в любое время”, – рассказал Виталий Кличко.

Напомним, в Киеве за минувшие сутки зафиксировано рекордное количество новых носителей коронавируса. У 1002 человек обнаружен коронавирус. 14 больных умерли.