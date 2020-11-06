Михаил Жванецкий скончался на 87-м году жизни

Неподражаемый и талантливый кумир миллионов Михаил Жванецкий умер в возрасте 86 лет. Писатель и артист прожил долгую и насыщенную жизнь, его творчество останется в дар потомкам, как напоминание о великом мастере современной и актуальной сатиры.

Умер Михаил Жванецкий: знаменитого одессита не стало на 87-м году жизни

Михаил Михайлович Жванецкий родился 6 марта 1934 года в славном городе Одесса, там же он впервые вышел на театральную сцену. Талантливого парня в далеком 1963 году заметил Аркадий Райкин, который и дал ему путевку в большое будущее.

Знаменитый писатель, сатирик, артист, телеведущий, актер и сценарист Михаил Жванецкий благодаря своему труду и таланту стал одним из самых известных в мире одесситов. До глубокой старости в летний период Жванецкий жил в своем доме в Одессе, где и писал свои сатирические произведения на злобу дня. Всего за месяц до смерти Михаил Михайлович объявил о прекращении творческой деятельности.

Умер Михаил Жванецкий: знаменитого одессита не стало на 87-м году жизни

Михаил Жванецкий был официально женат на девушке по имени Лариса, которая сейчас проживает в Париже. Надежда Гайдук и Венера Умарова были гражданскими женами сатирика.

Жванецкий – многодетный отец пятерых (по некоторым данным шестерых) детей, двое из них (а возможно и трое) являются внебрачными. Есть также двое внуков.


Шевченко Лилия, Тудей

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