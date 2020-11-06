Во Львове задержали "смотрящего" банды, похищавшей людей

Служба безопасности Украины разоблачила во Львове участника транснациональной организованной преступной группировки, причастной к совершению тяжких и особо тяжких преступлений.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ .

Оперативники спецслужбы получили информацию о том, что ранее судимый гражданин одной из стран Южного Кавказа нелегально прибыл в Львовскую область. Злоумышленник специализировался на вымогательстве денег и разрешении конфликтных ситуаций между другими участниками криминальной среды.

Фото: пресс-центр СБУ

"По прибытии на территорию региона он пытался действовать в интересах международной преступной группировки так называемого «Лоту Гули» в роли «смотрящего»", - говорится в сообщении.

Сейчас фигуранту сообщено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения.

В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по ч. 2. ст. 332-2 Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения.