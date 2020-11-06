В Дании "коронавирус-мутант" обнаружили у сотен людей

Новую версию коронавируса связывают с норковыми фермами.

В Дании "коронавирус-мутант" обнаружили у сотен людей
Фото: kyivcity.gov.ua

В Дании обнаружили мутированную версию коронавируса у 214 человек.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Государственный институт сывороток Дании, который занимается инфекционными заболеваниями.

Новую версию коронавируса связывают с норковыми фермами.

В институте заявили, что такое количество случаев обнаружили начиная с июня этого года.

Однако только у 12 человек и на пяти норковых фермах был обнаружен штамм мутировавшего коронавируса, из-за которого закрыли фермы.

Напомним, вчера стало известно, что в Дании уничтожат всех норок, чтобы остановить мутацию коронавируса. Мутировавший вирус норки может представлять риск для эффективности будущей вакцины.

Норки также были уничтожены в Нидерландах и Испании после обнаружения инфекции. Министр здравоохранения Дании заявил, что около половины из 783 зараженных датчан в Северной Дании, где большое количество норковых ферм, были заражены штаммом вируса, который происходит от животных.

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