В Дании "коронавирус-мутант" обнаружили у сотен людей

В Дании обнаружили мутированную версию коронавируса у 214 человек.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Государственный институт сывороток Дании, который занимается инфекционными заболеваниями.

Новую версию коронавируса связывают с норковыми фермами.

В институте заявили, что такое количество случаев обнаружили начиная с июня этого года.

Однако только у 12 человек и на пяти норковых фермах был обнаружен штамм мутировавшего коронавируса, из-за которого закрыли фермы.

Напомним, вчера стало известно, что в Дании уничтожат всех норок, чтобы остановить мутацию коронавируса. Мутировавший вирус норки может представлять риск для эффективности будущей вакцины.