В Дании "коронавирус-мутант" обнаружили у сотен людей
Новую версию коронавируса связывают с норковыми фермами.
В Дании обнаружили мутированную версию коронавируса у 214 человек.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Государственный институт сывороток Дании, который занимается инфекционными заболеваниями.
Новую версию коронавируса связывают с норковыми фермами.
В институте заявили, что такое количество случаев обнаружили начиная с июня этого года.
Однако только у 12 человек и на пяти норковых фермах был обнаружен штамм мутировавшего коронавируса, из-за которого закрыли фермы.
Напомним, вчера стало известно, что в Дании уничтожат всех норок, чтобы остановить мутацию коронавируса. Мутировавший вирус норки может представлять риск для эффективности будущей вакцины.
Норки также были уничтожены в Нидерландах и Испании после обнаружения инфекции. Министр здравоохранения Дании заявил, что около половины из 783 зараженных датчан в Северной Дании, где большое количество норковых ферм, были заражены штаммом вируса, который происходит от животных.