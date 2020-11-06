Стали известны номинанты Шевченковской премии-2021

На нее будет претендовать 51 произведение в шести номинациях.

Комитет по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко завершил прием документов и произведений на соискание Национальной премии 2021 года, на которую будет претендовать 51 произведение в шести номинациях.

Как сообщается на сайте комитета, в номинации театральное искусство представлены:

Алексеев (Арье) Павел (драматург), Жирков Станислав (режиссер). Спектакль "Слава Героям" Киевского академического театра "Золотые ворота".

Белоус Андрей (режиссер, автор инсценировки (либретто), переводчик), Колесникова Нина (хореограф-постановщик), Бекиров Усеин (композитор), Орлов Борис (художник-постановщик, исполнитель главной роли). Спектакль "Шинель" по повести Н. Гоголя Киевского национального академического Молодого театра.

Вовкун Василий (режиссер), Небесный Иван (композитор), Ипатьева Анна (художница по костюмам). Опера "Лис Микита" И. Небесного — Львовского национального академического театра оперы и балета им. С. Крушельницкой.

Лавренчук Евгений (режиссер). Опера "La Traviata" Одесского национального академического театра оперы и балета.

Маслобойщиков Сергей (автор инсценировки, режиссер-постановщик, художник-сценограф), Рудюк Наталья (художница по костюмам), Бегма Александр (композитор). Спектакль "Verba" по мотивам драмы-феерии Леси Украинки "Лесная песня" Национального академического драматического театра им. И. Франко.

Трунова Тамара (режиссер-постановщик, соавтор музыкального решения), Ворожбит Наталья (автор пьесы), Черкашина Оксана (исполнительница роли Наташи), Исаенко Андрей (исполнитель роли Стаса), Ходос Валерия (исполнительница роли Юли). Спектакль "Плохие дороги" Киевского академического театра драмы и комедии на левом берегу Днепра.

В номинации киноискусство:

Васянович Валентин (автор сценария, режиссер-постановщик, оператор-постановщик) Одуденко Владлен (художник-постановщик). Художественный фильм "Атлантида".

Ворожбит Наталья (режиссер, автор сценария). Фильм "Плохие дороги".

Ильенко Михаил (автор сценария, режиссер), Ризоль Андрей (продюсер), Кришталович Александр (оператор), Адамович Роман (художник), Ильенко Иванна (исполнительница роли Катерины). Национальный фильм "Толока".

В номинации музыкальное искусство:

Андрусик Александра (директор агентства), Шимальський Евгений (соучредитель агентства), Сула Екатерина (исполнительный продюсер) – Музыкальное агентство "УХО". Цикл "Архитектура голоса" – серия концертных событий.

Ботвинов Алексей (пианист). Концертная программа "Иоганн Себастьян Бах" Гольдберг — вариации для фортепиано.

Василевич Юрий (руководитель, сопрано саксофон), Мымрик Михаил (альт саксофон), Москаленко Александр (тенор саксофон), Гданьский Сергей (баритон саксофон) – Киевский квартет саксофонистов Национальной филармонии Украины. Аудиальный проект "Украинский саксофон".

Козаренко Александр (пианист). Цикл концертов: "Фортепианная музыка Николая Лысенко в исполнении Александра Козаренко", "Фортепианная музыка Анатолия Кос-Анатольского в исполнении Александра Козаренко", "Фортепианная музыка Бориса Лятошинского в исполнении Александра Козаренко".

Курач Юрий (автор программы, гендиректор-художественный руководитель, главный дирижер Национальной заслуженной капеллы бандуристов Украины имени Григория Майбороды). Концертная программа "Над Днепровской сагой".

В номинации публицистика, журналистика представлены:

Асеев Станислав — книга эссе "В изоляции".

Бебик Валерий (автор и ведущий), Лященко Юрий (генеральный менеджер проекта), Устюжанин Анастасия (режиссер телеканала " Киев "). Публицистический мультимедиапроект "Украинский Херсонес: античная история Севастополя" / Ukrainian Chersonese: an antic history of Sevastopol".

"). Публицистический мультимедиапроект "Украинский Херсонес: античная история Севастополя" / Ukrainian Chersonese: an antic history of Sevastopol". Белозерская-Воронова (Белозерская) Елена — Книга "Дневник нелегального солдата".

Гальченко Сергей — книга "Остап Вишня. Невеселая жизнь. Документальная биохроника".

Житняя Людмила — книга "Чернобыль - глазами женщин".

Кипиани Вахтанг — книга "Дело Василия Стуса".

Палинский Виктор — книга эссе о поэтах, прозаиках, художниках "Время творить"

Пепа Вадим — книга "Слово об антском короле Боже".

Романчук Олег — книга публицистики военного времени «Не бойся. Не изменяй. Не молчи".

Шевченко Владимир - трилогия об Устиме Кармелюке: "Ой, Кармелюче, по світу ходиш", "Ой родився Кармалюка в селі на Поділлі ...", "Вийся, вийся, хміль листатий".

В номинации литература:

Анищенко Оксана — книга стихов "Прорастай".

Бережко-Каминская Юлия — книга стихов "Неотвратимое".

Герасимьюк Елена — книга стихов "Тюремная песня".

Гургула Игорь — книга прозы "Проза жизни".

Жежера Виталий — цикл эссе "Отложенное лето" и авторские колонки последних лет.

Запека Виталий — антивоенный роман "Щенок".

Князький Орест — книга любовной лирики "Тайна высокой воды".

Концевич Владимир — книга "Всім нам треба з Богом жити, Україну теж любити, Кобзаря всім пам'ятати, його мудрість шанувати".

Короненко-Слабошпицкая Светлана — книги стихов "Мистерии", "Заказ на белорусский язык".

Лебедева Екатерина — роман "22: Мистический случай на Вознесенском спуске в Киеве ".

". Луцишина Оксана — роман "Иван и Феба".

Лучук Иван — книга "Антропос и библион: Эссе разнообразные".

Мастерова Валентина — роман "Тебе скажу".

Махно Василий — роман "Вечный календарь".

Михайлюта Александр — роман "Падение хвьюрера".

Ненцинський Анатолий — книга стихов "Голоса и видения".

Нестерчук Мирон — роман-баллада "Голубая серна".

Поровский Николай — повесть "Чтобы в синем небе — лента золота".

Рафеенко Владимир — роман "Мондегрин (песни о смерти и любви)".

Ремнев Николай — роман "Не плачь, любимая!".

Стольников Владислав — книга стихов "Ветры тревоги".

Чипурка (Чепурко) Богдан — книга стихов "Дивина".

В номинации

визуальное искусство:

Вайсберг Матвей (художник), Живкова Елена (куратор, заместитель по научной работе). Выставка "Матвей Вайсберг в музее Ханенко". Евсеева Татьяна. Художественный проект "Каменные вышиванки Новой Каховки" (исследование, концептуализация, защита, восстановление и популяризация культурного наследия региона). Михайлов Борис (фотохудожник). Видеопроекция и фотоинсталляции "Испытание смертью". Семенюк Василий (художник). Графическое оформление книги "Кобзарь", цикл живописно-графических произведений "Мой Шевченко". Федирко Анатолий (художник). Арт-проект "Арт-фабрика им. prof. К. Малевича".

Напомним, Шевченковская премия - самая высокая в Украине творческая награда за весомый вклад в развитие культуры и искусства. Премию вручают с 1961 года ко Дню рождения Тараса Шевченко (9 марта) в шести номинациях.

Размер премии в 2020 году составил 192 тысячи гривен. Присуждает ее президент Украины на основании рекомендаций комитета премии. Недавно президент обновил состав комитета, куда теперь входят 18 деятелей культуры и искусства. Его главой стал журналист и писатель Юрий Макаров.