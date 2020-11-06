Стали известны номинанты Шевченковской премии-2021
На нее будет претендовать 51 произведение в шести номинациях.
Комитет по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко завершил прием документов и произведений на соискание Национальной премии 2021 года, на которую будет претендовать 51 произведение в шести номинациях.
Как сообщается на сайте комитета, в номинации театральное искусство представлены:
- Алексеев (Арье) Павел (драматург), Жирков Станислав (режиссер). Спектакль "Слава Героям" Киевского академического театра "Золотые ворота".
- Белоус Андрей (режиссер, автор инсценировки (либретто), переводчик), Колесникова Нина (хореограф-постановщик), Бекиров Усеин (композитор), Орлов Борис (художник-постановщик, исполнитель главной роли). Спектакль "Шинель" по повести Н. Гоголя Киевского национального академического Молодого театра.
- Вовкун Василий (режиссер), Небесный Иван (композитор), Ипатьева Анна (художница по костюмам). Опера "Лис Микита" И. Небесного — Львовского национального академического театра оперы и балета им. С. Крушельницкой.
- Лавренчук Евгений (режиссер). Опера "La Traviata" Одесского национального академического театра оперы и балета.
- Маслобойщиков Сергей (автор инсценировки, режиссер-постановщик, художник-сценограф), Рудюк Наталья (художница по костюмам), Бегма Александр (композитор). Спектакль "Verba" по мотивам драмы-феерии Леси Украинки "Лесная песня" Национального академического драматического театра им. И. Франко.
- Трунова Тамара (режиссер-постановщик, соавтор музыкального решения), Ворожбит Наталья (автор пьесы), Черкашина Оксана (исполнительница роли Наташи), Исаенко Андрей (исполнитель роли Стаса), Ходос Валерия (исполнительница роли Юли). Спектакль "Плохие дороги" Киевского академического театра драмы и комедии на левом берегу Днепра.
В номинации киноискусство:
- Васянович Валентин (автор сценария, режиссер-постановщик, оператор-постановщик) Одуденко Владлен (художник-постановщик). Художественный фильм "Атлантида".
- Ворожбит Наталья (режиссер, автор сценария). Фильм "Плохие дороги".
- Ильенко Михаил (автор сценария, режиссер), Ризоль Андрей (продюсер), Кришталович Александр (оператор), Адамович Роман (художник), Ильенко Иванна (исполнительница роли Катерины). Национальный фильм "Толока".
В номинации музыкальное искусство:
- Андрусик Александра (директор агентства), Шимальський Евгений (соучредитель агентства), Сула Екатерина (исполнительный продюсер) – Музыкальное агентство "УХО". Цикл "Архитектура голоса" – серия концертных событий.
- Ботвинов Алексей (пианист). Концертная программа "Иоганн Себастьян Бах" Гольдберг — вариации для фортепиано.
- Василевич Юрий (руководитель, сопрано саксофон), Мымрик Михаил (альт саксофон), Москаленко Александр (тенор саксофон), Гданьский Сергей (баритон саксофон) – Киевский квартет саксофонистов Национальной филармонии Украины. Аудиальный проект "Украинский саксофон".
- Козаренко Александр (пианист). Цикл концертов: "Фортепианная музыка Николая Лысенко в исполнении Александра Козаренко", "Фортепианная музыка Анатолия Кос-Анатольского в исполнении Александра Козаренко", "Фортепианная музыка Бориса Лятошинского в исполнении Александра Козаренко".
- Курач Юрий (автор программы, гендиректор-художественный руководитель, главный дирижер Национальной заслуженной капеллы бандуристов Украины имени Григория Майбороды). Концертная программа "Над Днепровской сагой".
В номинации публицистика, журналистика представлены:
- Асеев Станислав — книга эссе "В изоляции".
- Бебик Валерий (автор и ведущий), Лященко Юрий (генеральный менеджер проекта), Устюжанин Анастасия (режиссер телеканала "Киев"). Публицистический мультимедиапроект "Украинский Херсонес: античная история Севастополя" / Ukrainian Chersonese: an antic history of Sevastopol".
- Белозерская-Воронова (Белозерская) Елена — Книга "Дневник нелегального солдата".
- Гальченко Сергей — книга "Остап Вишня. Невеселая жизнь. Документальная биохроника".
- Житняя Людмила — книга "Чернобыль - глазами женщин".
- Кипиани Вахтанг — книга "Дело Василия Стуса".
- Палинский Виктор — книга эссе о поэтах, прозаиках, художниках "Время творить"
- Пепа Вадим — книга "Слово об антском короле Боже".
- Романчук Олег — книга публицистики военного времени «Не бойся. Не изменяй. Не молчи".
- Шевченко Владимир - трилогия об Устиме Кармелюке: "Ой, Кармелюче, по світу ходиш", "Ой родився Кармалюка в селі на Поділлі ...", "Вийся, вийся, хміль листатий".
В номинации литература:
- Анищенко Оксана — книга стихов "Прорастай".
- Бережко-Каминская Юлия — книга стихов "Неотвратимое".
- Герасимьюк Елена — книга стихов "Тюремная песня".
- Гургула Игорь — книга прозы "Проза жизни".
- Жежера Виталий — цикл эссе "Отложенное лето" и авторские колонки последних лет.
- Запека Виталий — антивоенный роман "Щенок".
- Князький Орест — книга любовной лирики "Тайна высокой воды".
- Концевич Владимир — книга "Всім нам треба з Богом жити, Україну теж любити, Кобзаря всім пам'ятати, його мудрість шанувати".
- Короненко-Слабошпицкая Светлана — книги стихов "Мистерии", "Заказ на белорусский язык".
- Лебедева Екатерина — роман "22: Мистический случай на Вознесенском спуске в Киеве".
- Луцишина Оксана — роман "Иван и Феба".
- Лучук Иван — книга "Антропос и библион: Эссе разнообразные".
- Мастерова Валентина — роман "Тебе скажу".
- Махно Василий — роман "Вечный календарь".
- Михайлюта Александр — роман "Падение хвьюрера".
- Ненцинський Анатолий — книга стихов "Голоса и видения".
- Нестерчук Мирон — роман-баллада "Голубая серна".
- Поровский Николай — повесть "Чтобы в синем небе — лента золота".
- Рафеенко Владимир — роман "Мондегрин (песни о смерти и любви)".
- Ремнев Николай — роман "Не плачь, любимая!".
- Стольников Владислав — книга стихов "Ветры тревоги".
- Чипурка (Чепурко) Богдан — книга стихов "Дивина".
- В номинации
визуальное искусство:
Вайсберг Матвей (художник), Живкова Елена (куратор, заместитель по научной работе). Выставка "Матвей Вайсберг в музее Ханенко". Евсеева Татьяна. Художественный проект "Каменные вышиванки Новой Каховки" (исследование, концептуализация, защита, восстановление и популяризация культурного наследия региона). Михайлов Борис (фотохудожник). Видеопроекция и фотоинсталляции "Испытание смертью". Семенюк Василий (художник). Графическое оформление книги "Кобзарь", цикл живописно-графических произведений "Мой Шевченко". Федирко Анатолий (художник). Арт-проект "Арт-фабрика им. prof. К. Малевича".
Напомним, Шевченковская премия - самая высокая в Украине творческая награда за весомый вклад в развитие культуры и искусства. Премию вручают с 1961 года ко Дню рождения Тараса Шевченко (9 марта) в шести номинациях.
Размер премии в 2020 году составил 192 тысячи гривен. Присуждает ее президент Украины на основании рекомендаций комитета премии. Недавно президент обновил состав комитета, куда теперь входят 18 деятелей культуры и искусства. Его главой стал журналист и писатель Юрий Макаров.