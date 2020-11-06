В Украине снимут сериал о космосе для французского вещателя

В Украине снимут англоязычный сериал о космосе по заказу французского вещателя "CANAL +".

Об этом сообщил в Facebook министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

"Новость о том, что в Украине заработал механизм рибейтов, расходится по Европе. По заказу популярного французского вещателя "CANAL+" французский продакшн "Federation Entertainment" совместно с компанией " Apple Tree Vision" готовятся к съемкам в Украине нового англоязычного сериала о космосе", - написал Ткаченко.

По его словам, это шестисерийная детективная драма "Инфинити". Старт съемок запланирован предварительно на март 2021 года.

Ткаченко добавил, что большинство съемок состоятся в Украине, а часть - в Казахстане на полигоне Байконур и в Париже.

"Имел возможность обсудить детали сериала с продюсерами Жаном-Шарлем Леви и Марком Либертом. Команды претендуют на рибейты. Также договорились, что к проекту будут привлекать украинских актеров и команды специалистов на площадке", - отметил Ткаченко.