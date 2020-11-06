В Украине снимут сериал о космосе для французского вещателя

Старт съемок шестисерийной детективной драмы «Инфинити» запланирован на март 2021 года.

В Украине снимут сериал о космосе для французского вещателя
Фото: ya-uznayu.ru

В Украине снимут англоязычный сериал о космосе по заказу французского вещателя "CANAL +".

Об этом сообщил в Facebook министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

"Новость о том, что в Украине заработал механизм рибейтов, расходится по Европе. По заказу популярного французского вещателя "CANAL+" французский продакшн "Federation Entertainment" совместно с компанией "Apple Tree Vision" готовятся к съемкам в Украине нового англоязычного сериала о космосе", - написал Ткаченко.

По его словам, это шестисерийная детективная драма "Инфинити". Старт съемок запланирован предварительно на март 2021 года.

Ткаченко добавил, что большинство съемок состоятся в Украине, а часть - в Казахстане на полигоне Байконур и в Париже.

"Имел возможность обсудить детали сериала с продюсерами Жаном-Шарлем Леви и Марком Либертом. Команды претендуют на рибейты. Также договорились, что к проекту будут привлекать украинских актеров и команды специалистов на площадке", - отметил Ткаченко.

Напомним, в июле стало известно, что стриминговий видеосервис Netflix снимает свой первый фильм в Украине - комедийный боевик о политических интригах на государственном уровне - The Last Mercenary. За съемки в Украине ответственны международная кинокомпания Apple Tree и отечественная Star Media. Согласно информации Variety, Ван Дамм играет бывшего агента секретной службы, который должен немедленно вернуться во Францию из-за ложных обвинений его сына в незаконной торговле оружием и наркотиками.

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