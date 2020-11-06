Левый берег Киева могут временно оставить без света из-за мужчины, который залез на ЛЭП
Энергоснабжение восстановят, как только нарушителя снимут с электроопоры.
Энергетики Киева временно обесточат электролинию, питающую Левый берег столицы. Это необходимо, чтобы спасти человека, который поднялся на электроопору.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации со ссылкой на ДТЭК "Киевские электросети".
В компании отметили, что неизвестный гражданин поднялся на высоковольтную электроопору, находящуюся на левом берегу Киева. Сотрудники ДТЭК "Киевские электросети" и полиции Киева оперативно выехали на место происшествия.
"Для того, чтобы безопасно снять гражданина с электроопоры, необходимо обесточить оборудование, питающее левый берег. Энергетики предупреждают, что это может привести к временным перебоям света у жителей левого берега столицы", - говорится в сообщении.
В компании обещают восстановить энергоснабжение, как только нарушителя снимут с электроопоры.
Напомним, в сентябре в Киеве на высоковольтной подстанции "Приорская" аварийно отключился трансформатор. Из-за аварии без электроснабжения оказались около 650 многоэтажных и 800 частных домов.