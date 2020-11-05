За сутки от COVID-19 в Киеве умерли 11 человек

В Киеве за сутки выявили 983 новых носителя коронавируса. 11 больных умерли.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Киевской горгосадминистрации (КГГА).

“Количество больных коронавирусом в столице продолжает тревожно увеличиваться. За прошедшие сутки в Киеве обнаружили 983 больных COVID-19. Умерли 11 человек. Всего коронавирус унес жизни 827 киевлян. На сегодня в столице уже 41 373 подтвержденных случая заболевания COVID-19”, – написал мэр Киева Виталий Кличко.

Среди заболевших: 539 женщин в возрасте от 18 до 89 лет и 362 мужчины в возрасте от 18 до 91 года. А также 41 девочка от одного месяца до 17 лет и 41 мальчик от 1 до 17 лет. Заболели, в частности, 27 медиков.

В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 99 пациентов. Другие – на самоизоляции под контролем врачей.

Выздоровели в столице еще 348 человек. Всего коронавирус преодолели 13 769 жителей Киева .

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Соломенском районе – 154, в Деснянском – 144 и 127 случаев – в Дарницком районе.

Как сообщала KV , за прошедшие сутки в Украине зафиксировано 9850 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В том числе коронавирус обнаружен у 369 детей и 514 медработников.

Напомним, Киевский городской лабораторный центр Минздрава справился с накопленными необработанными пробами на коронавирус. Теперь здесь обещают выдавать результат ПЦР-теста за 24 часа.

Фото: УНИАН