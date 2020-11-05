В Николаеве полицейские изъяли у психолога арсенал оружия и взрывчатку

Мужчина заявил, что держал все это дома "для коллекции" и планировал продать.

В Николаеве 35-летний практикующий психолог хранил в собственной квартире пистолеты, гранаты, винтовки, автоматы, около 100 патронов различного калибра и ножи.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции.

Мужчина заявил правоохранителям, что держал все это дома "для коллекции" и планировал продать.

"По словам хозяина, он - известный практикующий психолог, который уже издал несколько книг и собирался писать следующую, но не мог начать, не приняв внутреннюю часть себя, которая связана с силой. Коллекционировал оружие и боеприпасы с детства, планировал собранное реализовать, а еще, как говорит сам, это было попыткой воплотить красоту и силу в одном, а также запечатлеть историю. О своем хобби мужчина охотно рассказывал подписчикам в социальных сетях, о чем стало известно и правоохранителям", - говорится в сообщении.

5 ноября правоохранители прибыли к психологу с санкцией на обыск.

Среди изъятого специалисты-взрывотехники обнаружили взрыватель к ручной осколочной гранате иностранного производства, который содержит заряд и относится к категории взрывоопасных предметов, радиус поражения которого несколько метров.

Оружие и взрывчатку правоохранители направят на экспертизу. Часть боеприпасов пришлось уничтожить из-за риска транспортировки.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 УК (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами). Санкция статьи предусматривает до семи лет заключения.