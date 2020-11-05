60% госпитализированных с COVID-19 в Киевской области находятся на кислородной поддержке

В больницах Киевской области на кислородной поддержке находятся 706 пациентов с COVID-19. Это 60% от общего количества людей, которые лечатся в стационаре. Из них - 34 больных подключены к аппаратам ИВЛ.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской ОГА.

Как сообщил глава ОГА Василий Володин, в госпитальных базах Киевщины сейчас больше половины инфекционных коек обеспечены кислородом. На следующей неделе планируют подключить еще 220, а в течение ноября - 651. Таким образом одновременно получать кислород смогут 1 595 пациентов.

"Если в начале эпидемии мы имели только 57 точек доступа кислорода, то сейчас их 969. Сеть расширяем еженедельно", - отметил Василий Володин.

По данным Минздрава, за минувшие сутки на Киевщине обнаружили 411 новых больных ковидом, 226 пациентов с коронавирусом выздоровели, 19 - умерли. Всего с начала пандемии в области зафиксировано 18 329 инфицированных, более 8,5 тыс. до сих пор болеют.

В Украине в настоящее время кислородом обеспечено почти 20 тысяч коек.