В столичном парке снова поймали вандалов (фото)

В столичном парке снова поймали вандалов (фото)

Очередных вандалов, подозреваемых в краже зеленых насаждений, задержали в столичном парке. И снова от рук любителей бесплатных растений пострадал парк “Победа” в Днепровском районе Киева. 

Об этом KV стало известно из сообщения на странице КП по СЗН Днепровского района Киева.

“Охрана парка поймала с поличным ночью женщину, которая выкопала кусты туи, а днем мужчину, который в партере выкапывал кусты лаванды”, – сказано в сообщении.

Коммунальщики уточнили, что все зеленые насаждения возвращены на места.

Ранее KV сообщала, что выставка “Алиса в стране чудес” в столичном парке “Победа” вновь пострадала от вандалов. На этот раз поиздевались над новыми фигурами, которые установили неделю назад. 

Фото: фейсбук КП по СЗН Днепровского района Киева

В столичном парке снова поймали вандалов (фото)
В столичном парке снова поймали вандалов (фото)
В столичном парке снова поймали вандалов (фото)

Александр Кравченко, КиевВласть

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