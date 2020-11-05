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2020-11-05
В столичном парке снова поймали вандалов (фото)
Очередных вандалов, подозреваемых в краже зеленых насаждений, задержали в столичном парке. И снова от рук любителей бесплатных растений пострадал парк “Победа” в Днепровском районе Киева.
Об этом
“Охрана парка поймала с поличным ночью женщину, которая выкопала кусты туи, а днем мужчину, который в партере выкапывал кусты лаванды”, – сказано в сообщении.
Коммунальщики уточнили, что все зеленые насаждения возвращены на места.
Ранее
Фото: фейсбук КП по СЗН Днепровского района Киева
Александр Кравченко, КиевВласть