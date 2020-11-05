В столичном парке снова поймали вандалов (фото)

Очередных вандалов, подозреваемых в краже зеленых насаждений, задержали в столичном парке. И снова от рук любителей бесплатных растений пострадал парк “Победа” в Днепровском районе Киева.

Об этом KV стало известно из сообщения на странице КП по СЗН Днепровского района Киева .

“Охрана парка поймала с поличным ночью женщину, которая выкопала кусты туи, а днем мужчину, который в партере выкапывал кусты лаванды”, – сказано в сообщении.

Коммунальщики уточнили, что все зеленые насаждения возвращены на места.

Ранее KV сообщала, что выставка “Алиса в стране чудес” в столичном парке “Победа” вновь пострадала от вандалов. На этот раз поиздевались над новыми фигурами, которые установили неделю назад.

Фото: фейсбук КП по СЗН Днепровского района Киева