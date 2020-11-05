Оля Полякова с Филипом Киркоровым выступили в Дубае в разгар карантина

Оля Полякова во второй раз за время карантина вышла на сцену перед зрителями со своим шоу "Королева Ночи", которое она представила в рамках международного музыкального фестиваля "Парус-2020" в Дубае. Концерт украинской звезды состоялся 4 ноября, и прошел, как всегда, успешно. Интересен тот факт, что артистка была замечена в одном из самых дорогих городов мира в окружении поп-короля роSSийской эстрады Филиппа Киркорова.

На странице Поляковой в Instagram появились Stories, на которых она проводит время с Киркоровым в дорогом ресторане Дубая. Артисты также вместе спели в рамках концерта, который они планировали целый год.

Оля Полякова поделилась в соцсетях кадрами панорамного вида своих апартаментов на Персидский залив и сцену, на которой проходил саундчек Киркорова, подписав фото:" Каждый по- своему готовится".

Филип Киркоров в своем Instagram назвал встречу с Поляковой "воссоединением Украины и РоSSии".

Организаторы концерта в Дубае назвали их выступление 4 ноября "лучшим шоу РоSSии и Украины на однои? сцене".

Оля Полякова с Филипом Киркоровым уже не впервые выступают на одной сцене. Еще до карантина в январе Полякова с Киркоровым зажигали под "Шлепки" на детском дне рождения в США , а в 2018 году в октябре Полякова отплясала на концерте Киркорова в Турции.

Напомним, Оля Полякова резко отреагировала на заявление главы Минздрава Максима Степанова о том, что после концерта звезды в Харькове на День учителя в городе массово начали болеть коронавирусом.