В Черкассах из COVID-отделения больницы пациенты украли оборудование

Несколько человек после выздоровления забрали с собой устройства для увлажнения кислорода.

Несколько пациентов, лечившихся от коронавируса в первой городской больнице Черкасс, после выписки забрали с собой устройства для увлажнения кислорода.

Об этом сообщил директор КНП "Первая городская больница" Тимофей Тронц.

По его словам, отделение для лечения коронавирусной инфекции переполнено.

"Уважаемые друзья! Первый день на работе после "больничного". Госпиталь для лечения коронавирусной инфекции Первой больницы расширен до 30 коек, находится 31 пациент. Ситуация не улучшается. Берегите себя и близких! А теперь отдельное обращение! Засранцы, которые выписались из госпиталя и украли устройства для увлажнения кислорода!!! В них кислорода нет! Кислород через них проходит и увлажняется для кислородной терапии! Помните! Зло рано или поздно будет наказано!", - написал Тронц.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что до конца ноября в Украине может быть достигнута отметка в 15 тыс. заболеваний коронавирусом в сутки, а концу года эта цифра может вырасти до 20 тыс. случаев.

По состоянию на утро 5 ноября Украина вышла на 20-ю позицию среди стран мира по количеству инфицированных коронавирусом, обойдя Индонезию. В течение 4 ноября были зафиксированы рекордные 9 850 новых случаев COVID-19. Из них 369 детей и 514 медработников. Также зафиксировано наибольшее за сутки число выздоровлений от ковида - 8 378.