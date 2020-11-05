В Киеве от COVID-19 умер выдающийся врач-реаниматолог

В Киеве от COVID-19 умер выдающийся врач-реаниматолог

В Киеве от COVID-19 умер выдающийся врач-реаниматолог, профессор Феликс Глумчер (на фото). Среди прочего, Феликс Семенович Глумчер c 2004 года был президентом Ассоциации анестезиологов Украины.

Об этом KV стало известно из сообщения врача, доктора медицинских наук Ольги Голубовской в Facebook. 

“Сегодня на фоне коронавирусной болезни умер выдающийся реаниматолог, профессор Феликс Семенович Глумчер (на фото слева)... Умный, профессиональный, сильный, прямой, самодостаточный и трудолюбивый...  я не нахожу слов, чтобы описать его вклад в лечение тяжёлых больных, подготовку кадров”, – написала Ольга Голубовская. 

Известно, что Феликс Семенович Глумчер c 2004 года был президентом Ассоциации анестезиологов Украины. Участвовал в разработке более десяти протоколов по оказанию медицинской помощи Минздрава, являлся внештатным консультантом Главного бюро судебно-медицинской экспертизы Украины. Имел рабочий стаж 47 лет. 

Высококвалифицированный анестезиолог и специалист по интенсивной терапии, особенно в области недостаточности системы внешнего дыхания, лечение травмы и шока. Был награжден орденом "За заслуги" 3-й степени (2016). Лауреат Государственной премии по науке и технике за участие в разработке аппаратов для искусственной вентиляции легких “Фаза – 8” и “Бриз” (2003).

Фото: “Борис”

КиевVласть 


Сергей Албул, КиевВласть

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