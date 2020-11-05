В Киеве в магазине стройматериалов произошел взрыв

В Киеве 4 ноября в магазине строительных материалов произошел взрыв.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Киева .

"Предварительная причина происшествия - сгущение паров лакокрасочных изделий, находившихся в складском помещении магазина", - говорится в сообщении.

В результате взрыва пострадали двое работников. Они доставлены в реанимационное отделение больницы, где медики диагностировали пострадавшим термические ожоги.

По факту правоохранители открыли производство по ч. 1 ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в сентябре на киевском заводе Carlsberg Ukraine произошел взрыв, два человека пострадали. В пресс-службе завода Carlsberg Ukraine озвучили предварительную версию причины: взрыв газового баллона в связи с нарушением рабочими подрядной организации техники безопасности при проведении сварочных работ. Ведется расследование до полного выяснения причины взрыва.

Отмечается, что взрыв произошел в тот момент, когда два работника подрядной организации выполняли сварку технических люков на крыше очистных сооружений.