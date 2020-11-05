На Киевщине группа цыган лишила жизни одесситку с целью завладеть средствами от продажи квартиры (фото, видео)

На Киевщине группа из четырех цыган лишила жизни одесситку с целью завладеть средствами от продажи квартиры. Перед убийством злоумышленники напоили женщину клофелином. У погибшей остались сиротами двое малолетних детей.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ГУ Нацполиции в Киевской области.

На днях в Сквирском районе Киевской области нашли в лесу тело неизвестной женщины. По заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть потерпевшей наступила в результате удушения около двух недель назад.

Уже через несколько часов полицейские установили личность потерпевшей женщины. Ею оказалась 36-летняя одесситка. Также полицейские установили ее родных, которые указали, что женщина две недели назад продала квартиру в городе Одесса и потом с ней пропала связь.

В дальнейшем правоохранители оперативным путем установили круг знакомых, с которыми женщина общалась в последние дни своей жизни.

Как выяснилось, женщина в наследство получила квартиру в городе Одесса. Знакомый мужчина ромской национальности уговорил ее продать квартиру. А потом, из преступных соображений, он назначил потерпевшей встречу в столице, чтобы отобрать у нее вырученные от продажи квартиры деньги.

В Киев он приехал на автомобиле и в компании общих друзей они вместе приехали в Сквирский район, где мужчина напал на женщину и задушил. Перед убийством женщину напоили клофелином. Затем бездыханное тело спрятали в лесу.

Чтобы уничтожить любые доказательства, мужчина в дальнейшем даже сжег свой автомобиль.

Во время обыска по месту его проживания полицейские в качестве вещественных доказательств изъяли три автомобиля и мобильные телефоны, которые были приобретены за присвоенные деньги.

Злоумышленника полиция задержала в порядке ст. 208 УПК Украины.

По факту умышленного убийства открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.

Суд избрал задержанному меру пресечения – содержание под стражей.

У погибшей женщины остались сиротами двое малолетних детей.

Фото: областная полиция