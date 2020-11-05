В Киеве обнаружили почти тысячу больных ковидом за сутки

За прошедшие сутки в Киеве обнаружили рекордное количество больных COVID-19 - 983. Выздоровели 348 пациентов, 11 - умерли.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"Заболели 539 женщин в возрасте от 18 до 89 лет, 362 мужчины в возрасте от 18 до 91 года, 41 девочка от 1 месяца до 17 лет и 41 мальчик от 1 до 17 лет. Заболели, в частности, 27 медиков. В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 99 пациентов", - написал он в своем телеграм-канале.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Соломенском (154), Деснянском (144) и Дарницком (127) районах.

На сегодня в столице уже 41 373 подтвержденных случая заболевания COVID-19. Преодолели коронавирус 13 769 жителей Киева , 827 пациентов с ковидом умерли.

В Украине за 4 ноября зафиксированы ковидные рекорды по количеству новых заражений (9 850) и выздоровлений (8 378).

Министр здравоохранения Максим Степанов ранее заявил, что ситуация с коронавирусом близка к катастрофе, и каждый лично ответственен за распространение COVID-19.