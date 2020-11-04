От коронавируса умер главный врач Збаражского центра первичной медико-санитарной помощи

Это десятая смерть медика от осложнений COVID-19 на Тернопольщине.

4 ноября ушел из жизни генеральный директор - главный врач КНП "Збаражский центр первичной медико-санитарной помощи" Валерий Домбик. Ему было 58 лет.

Об этом информирует управление здравоохранения Тернопольской облгосадминистрации.

Отмечается, что это десятая смерть медика от осложнений COVID-19 в области.

Напомним, в начале октября умер

51-летний врач из Почаева Иван Венжинович, который лечил больных коронавирусом. Фото с его лицом размещены по всей Украине с подписью "Спасибо за жизнь". Тест Венжиновича на коронавирус оказался отрицательным.