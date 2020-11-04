В Соломенском районе Киева у щенка выявили бешенство

У щенка, которого подобрала в парке “Отрадный” женщина в Соломенском районе Киева, оказалось бешенство. Владелица погибшего животного получает антирабическое лечение.

Об этом KV стало известно из сообщения на странице ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве .

Женщина подобрала щенка в парке 9 октября, и держала его дома. С 20-21 октября у животного начали проявляться такие симптомы, как отказ от пищи, судороги и нервные явления. Щенок впал в агонию и погиб. В результате проведенных лабораторные исследований было выяснено, что у него бешенство.

В Госпродпотребслужбе напомнили, что Киев со всех сторон граничит с лесопарковыми зонами, в которых водятся лисы и енотовидные собаки, которые являются переносчиками бешенства. Потому необходимо внимательно относиться к здоровью собственных животных, а также проживающих рядом. Не следует пропускать прививки домашним любимцам, которые нужно проводить ежегодно.

Напомним, на конец сентября 2020 года в Голосеевском районе Киева было зарегистрировано 4 случая бешенства среди животных. Еще один такой случай был зафиксирован в Подольском районе столицы.

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