В Соломенском районе Киева у щенка выявили бешенство

В Соломенском районе Киева у щенка выявили бешенство

У щенка, которого подобрала в парке “Отрадный” женщина в Соломенском районе Киева, оказалось бешенство. Владелица погибшего животного получает антирабическое лечение.

Об этом KV стало известно из сообщения на странице ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве.

Женщина подобрала щенка в парке 9 октября, и держала его дома. С 20-21 октября у животного начали проявляться такие симптомы, как отказ от пищи, судороги и нервные явления. Щенок впал в агонию и погиб. В результате проведенных лабораторные исследований было выяснено, что у него бешенство. 

В Госпродпотребслужбе напомнили, что Киев со всех сторон граничит с лесопарковыми зонами, в которых водятся лисы и енотовидные собаки, которые являются переносчиками бешенства. Потому необходимо внимательно относиться к здоровью собственных животных, а также проживающих рядом. Не следует пропускать прививки домашним любимцам, которые нужно проводить ежегодно.

Напомним, на конец сентября 2020 года в Голосеевском районе Киева было зарегистрировано 4 случая бешенства среди животных. Еще один такой случай был зафиксирован в Подольском районе столицы.

Фото: открытые источники


Александр Кравченко, КиевВласть

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Столичные таможенники задержали в аэропорту “Борисполь” девушку с полным чемоданом прекурсоров (фото, видео)Столичные таможенники задержали в аэропорту “Борисполь” девушку с полным чемоданом прекурсоров (фото, видео)
В одесском порту в контейнере с бананами обнаружили кокаин более чем на $10 млнВ одесском порту в контейнере с бананами обнаружили кокаин более чем на $10 млн
В Киеве снова суточный рекорд количества больных ковидомВ Киеве снова суточный рекорд количества больных ковидом
В Украине зафиксирован новый рекорд по количеству выявленных за сутки новых случаев COVID-19В Украине зафиксирован новый рекорд по количеству выявленных за сутки новых случаев COVID-19
За сутки в Украине выявлено 7 342 новых носителя коронавирусаЗа сутки в Украине выявлено 7 342 новых носителя коронавируса
Блок рекламы


Похожие новости
В Киеве за сутки выявили более 500 новых носителей коронавирусаВ Киеве за сутки выявили более 500 новых носителей коронавируса
С начала года население Киева уменьшилось почти на 6 тысяч человекС начала года население Киева уменьшилось почти на 6 тысяч человек
Завтра, 29 октября, школьники Киева возобновят учебуЗавтра, 29 октября, школьники Киева возобновят учебу
В Деснянском районе Киева обнаружили 2 снаряда времен Второй мировой войныВ Деснянском районе Киева обнаружили 2 снаряда времен Второй мировой войны
В Днепровском районе из реки Десенка достали труп мужчиныВ Днепровском районе из реки Десенка достали труп мужчины
За сутки в Украине выявили более 6 тысяч новых носителей коронавирусаЗа сутки в Украине выявили более 6 тысяч новых носителей коронавируса
Полиция Киева установила личности двоих подозреваемых в избиении участника АТО
За минувшие сутки в Киеве выявили 635 новых носителей коронавирусаЗа минувшие сутки в Киеве выявили 635 новых носителей коронавируса
В Деснянском районе Киева мужчина пытался совершить самосожжениеВ Деснянском районе Киева мужчина пытался совершить самосожжение
В Фастовском районе выявлена вспышка африканской чумы свинейВ Фастовском районе выявлена вспышка африканской чумы свиней
Последние новости
Подгружаем последние новости