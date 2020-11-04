В Центральной Америке бушует ураган "Эта"

Вследствие урагана "Эта" в Центральной Америке погибли по меньшей мере 3 человека.

Об этом сообщает Reuters.

"Эта - один из самых мощных штормов, поразивших Центральную Америку за последние годы, - бушует в Никарагуа как ураган категории 4 по пятиступенчатой шкале Саффира-Симпсона", - говорится в сообщении.

По данным издания, погибло двое шахтеров и 13-летняя девочка. Около 60 рыбаков попали в западню и оказались в опасности в восточном регионе Москития в Гондурасе.

Стихия вызвала оползни, сорвала крыши с домов, снесла местные здания и стала причиной других разрушений.

Власти Никарагуа эвакуировали около 3 тысяч семей.

Напомним, в конце октября из-за урагана "Зета" в Луизиане и ряде других южных штатов США более миллиона человек остались без электроснабжения. Скорость ветра в пределах активности "Зеты" достигала 48,6 м/с, что соответствует второй категории и немного не доходит до третьей по шкале Саффира - Симпсона.

В сентябре в Новом Орлеане и некоторых районах штата Луизиана эвакуировали жителей из-за приближения тропического шторма Салли. По данным Национального центра исследования ураганов, скорость ветра в пределах атмосферного явления составляла около 26,3 м/с.