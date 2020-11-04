В Центральной Америке бушует ураган "Эта"

Власти Никарагуа эвакуировали около 3 тысяч семей.

В Центральной Америке бушует ураган "Эта"
Фото: obozrevatel.com

Вследствие урагана "Эта" в Центральной Америке погибли по меньшей мере 3 человека.

Об этом сообщает Reuters.

"Эта - один из самых мощных штормов, поразивших Центральную Америку за последние годы, - бушует в Никарагуа как ураган категории 4 по пятиступенчатой шкале Саффира-Симпсона", - говорится в сообщении.

По данным издания, погибло двое шахтеров и 13-летняя девочка. Около 60 рыбаков попали в западню и оказались в опасности в восточном регионе Москития в Гондурасе.

Стихия вызвала оползни, сорвала крыши с домов, снесла местные здания и стала причиной других разрушений.

Власти Никарагуа эвакуировали около 3 тысяч семей.

Напомним, в конце октября из-за урагана "Зета" в Луизиане и ряде других южных штатов США более миллиона человек остались без электроснабжения. Скорость ветра в пределах активности "Зеты" достигала 48,6 м/с, что соответствует второй категории и немного не доходит до третьей по шкале Саффира - Симпсона.

В сентябре в Новом Орлеане и некоторых районах штата Луизиана эвакуировали жителей из-за приближения тропического шторма Салли. По данным Национального центра исследования ураганов, скорость ветра в пределах атмосферного явления составляла около 26,3 м/с.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Столичные таможенники задержали в аэропорту “Борисполь” девушку с полным чемоданом прекурсоров (фото, видео)Столичные таможенники задержали в аэропорту “Борисполь” девушку с полным чемоданом прекурсоров (фото, видео)
В одесском порту в контейнере с бананами обнаружили кокаин более чем на $10 млнВ одесском порту в контейнере с бананами обнаружили кокаин более чем на $10 млн
В Киеве снова суточный рекорд количества больных ковидомВ Киеве снова суточный рекорд количества больных ковидом
В Украине зафиксирован новый рекорд по количеству выявленных за сутки новых случаев COVID-19В Украине зафиксирован новый рекорд по количеству выявленных за сутки новых случаев COVID-19
За сутки в Украине выявлено 7 342 новых носителя коронавирусаЗа сутки в Украине выявлено 7 342 новых носителя коронавируса
Блок рекламы


Похожие новости
В результате урагана в Одессе погибла женщинаВ результате урагана в Одессе погибла женщина
На Прикарпатье ураганным ветром повалило деревья и сорвало кровлю лицея, есть пострадавшиеНа Прикарпатье ураганным ветром повалило деревья и сорвало кровлю лицея, есть пострадавшие
Ураган Дориан достиг Багамских острововУраган Дориан достиг Багамских островов
Ураганный ветер сорвал крышу сельской школы в Запорожской области, - ГосЧСУраганный ветер сорвал крышу сельской школы в Запорожской области, - ГосЧС
Из-за урагана на рок-фестивале в Днепропетровской области погиб человек (обновлено)Из-за урагана на рок-фестивале в Днепропетровской области погиб человек (обновлено)
В Чернигове ураган вырывал с корнями деревья и сносил крышиВ Чернигове ураган вырывал с корнями деревья и сносил крыши
Десятки тысяч домов остались обесточенными из-за урагана в ПольшеДесятки тысяч домов остались обесточенными из-за урагана в Польше
Ураган Майкл: близится развязкаУраган Майкл: близится развязка
В США увеличилось число жертв урагана "Флоренс"В США увеличилось число жертв урагана "Флоренс"
Сверхмощный ураган "Флоренс" затопил прибрежные города СШАСверхмощный ураган "Флоренс" затопил прибрежные города США
Последние новости
Подгружаем последние новости