В Киеве 2 злоумышленника вымогали у предпринимателя 700 тысяч гривен (фото)

В Киеве 2 злоумышленника вымогали у предпринимателя 700 тысяч гривен (фото)

В Киеве 2 злоумышленника вымогали у предпринимателя 700 тысяч гривен. В случае отказа бандиты угрожали предпринимателю применением насилия к нему и его близким родственниками. 

Об этом KV стало известно из сообщения Киевской городской прокуратуры. 

Столичные правоохранители задержали двух мужчин, которые требовали у предпринимателя 700 тыс. гривен с применением насилия, угрозой нанесения тяжких телесных повреждений и уничтожения имущества (ч. 3 ст. 189 УК Украины).

Досудебным расследованием установлено, что злоумышленники с целью завладения деньгами предпринимателя прислали его бизнес-партнеру сообщение с требованиями передать им 700 тыс. гривен, а в случае отказа угрожали применением насилия к нему и его близким родственниками. 

Также злоумышленники направили фото с изображением автомобиля потерпевшего, рядом с которым находилась бутылка с зажигательной смесью, тем самым выражая угрозу уничтожения этого имущества.

В дальнейшем при личной встрече с потерпевшим один из вымогателей нанес ему удар кулаком в лицо, после чего пригрозил нанесением еще и тяжких телесных повреждений, если последний не выполнит требования.

Опасаясь за свою жизнь и жизнь своих близких, потерпевший обратился в полицию.

Злоумышленников задержали во время контролируемой передачи им части указанных средств в сумме 270 тыс. гривен.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении и обращении в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.

Фото: Киевская городская прокуратура


Сергей Албул, КиевВласть

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