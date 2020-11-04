В Киеве за сутки зафиксировано рекордное количество новых носителей коронавируса

В Киеве за минувшие сутки зафиксировано наибольшее количество новых носителей коронавируса за все время пандемии. Коронавирус выявили у 856 человек. За сутки от осложнений, вызванных коронавирусной болезнью, умерли 17 человек.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Киевской горгосадминистрации (КГГА).

“Новости о распространении вируса в столице – неутешительны. За прошедшие сутки в Киеве – наибольшее количество больных за весь период пандемии – 856. Умерли 17 человек. Всего от коронавируса в столице 816 летальных случаев. А подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 40390”, – сообщил во время онлайн брифинга мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, среди заболевших 456 женщин в возрасте от 19 до 90 лет и 34 девочки от двух месяцев до 17 лет. А также 334 мужчины в возрасте от 18 до 83 лет. И 32 мальчика от пятнадцати дней до 16 лет. Заболели в том числе и 43 медика.

В больницы столицы прошедшие сутки госпитализировали 71 пациента. Другие – на самоизоляции под контролем врачей.

Выздоровели в столице 268 человек. Всего коронавирус преодолели 13421 житель Киева .

“Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Днепровском районе – 132, Деснянском – 109 и в Соломенском районе – 98 случаев”, – отметил Виталий Кличко.

Напомним, в Украине зафиксирован очередной рекорд по новым носителям коронавируса за сутки – 9 524. Среди них детей – 313, медработников – 408.