В Кривом Роге 11-летний мальчик "заминировал" школу

К ответственности будут привлечены его родители.

В Кривом Роге 11-летний мальчик сообщил о якобы заложенной взрывчатке в помещении школы.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции.

"3 ноября на линию «102» поступило сообщение о возможном взрыве в школе. На место происшествия прибыли правоохранители, взрывотехники и кинологи. В результате осмотра здания и прилегающей территории взрывоопасных предметов обнаружено не было", - говорится в сообщении.

Правоохранители установили личность нарушителя, им оказался ученик 4-го класса. Во время досмотра у него изъяли телефон, с которого поступило сообщение о минировании.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса.

В отношении родителей правоохранителями будет составлен административный протокол по ст. 184 КУоАП (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей).

"Правоохранители напоминают: за ложные сообщения о минировании предусмотрена ответственность в виде лишения свободы сроком до шести лет. За подобные поступки детей к ответственности будут привлечены их родители", - отметили в полиции.

Напомним, в сентябре в Харькове полиция сообщила о подозрении школьнице, которая "заминировала" участок.