За сутки в мире зафиксировали почти полмиллиона новых случаев COVID-19

По состоянию на утро 4 ноября в мире зарегистрировали 484 509 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Умерли за сутки - 8201 человек.

Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometers.

Всего зафиксировано 47 854 042 случая инфицирования. От осложнений, вызванных вирусом, умерли 1220535 пациентов.

Побороли болезнь и вылечились 34,3 млн человек.

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений - США , Индия, Бразилия , РоSSия и Франция. Украина находится на 22-м месте мирового рейтинга и на девятом в Европе.

Напомним, в Украине за минувшие сутки зафиксировано 9 524 новых случая COVID-19. В связи с ростом количества больных, правительство рассматривает вариант введения карантина выходного дня - с вечера пятницы до утра понедельника.