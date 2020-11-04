В Украине зафиксировано 9,5 тысячи заболевших COVID-19 за сутки

В Украине зафиксировано 9,5 тысячи заболевших COVID-19 за сутки

В Украине по состоянию на утро среды зафиксировано новое рекордное количество новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки — 9524 человек, свидетельствуют данные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.

Днем ранее, 3 ноября, было зафиксировано прежнее рекордное число — 8 889 новых случаев заболевания; 2 ноября было 6754 заболевших, 1 ноября 7959 новых случаев заболевания.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро среды составило 420 617 человек, 7 532 человека — умерли от COVID-19, выздоровели — 168 868.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (856), в Харьковской (850), Донецкой (636), Одесской (547) и Хмельницкой (511) областях.



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